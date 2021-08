Comme prévu, le Real Madrid revient à la charge pour l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé (22 ans, 3 matchs et 1 but en L1 cette saison) ! D'après les informations du média espagnol El Chiringuito, confirmées ensuite par le journaliste de The Guardian Fabrizio Romano et la radio RMC, les Merengue ont réalisé ce jeudi une seconde offre pour l'international français, estimée à 180 millions d'euros (bonus compris).

Une proposition suffisante pour faire flancher le club de la capitale française ? De son côté, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a en tout cas réaffirmé sa position en marge du tirage au sort de la Ligue des Champions. "Vous savez, j'ai été très clair, par rapport à la position du club, à la situation, on ne pas toujours se répéter : tout le monde connaît notre position, c'est très clair, on ne veut pas changer", a assuré le Qatari au micro de beIN Sports. Le feuilleton continue !

…Mbappé serein sur sa situation

Malgré l'énorme agitation autour de son avenir ces derniers jours, l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé (22 ans, 3 matchs et 1 but en L1 cette saison) reste particulièrement discret. D'après les informations de la radio RMC ce jeudi, l'international français, sous contrat jusqu'en juin 2022, se montre serein par rapport à sa situation sur ce mercato d'été. Si le PSG accepte une offre du Real, l'ancien Monégasque va négocier avec les Merengue et un accord devrait être rapidement trouvé entre les deux parties.

A l'inverse, si le vice-champion de France en titre le retient, le natif de Bondy se montre prêt à tout donner cette saison sous les couleurs parisiennes en étant "ravi" d'évoluer avec Lionel Messi. Par contre, dans ce scénario, Paris se trouverait très sérieusement sous la menace d'un départ libre de Mbappé au terme de cet exercice.