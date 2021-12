Le Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (Puma) continue de doter les zones frontalières d’infrastructures et d’équipements sociaux de base. Son coordinateur avait inauguré, en septembre dernier, un poste de santé du village de Baout, dans la commune de Djimda, dans la région de Fatick. Avant-hier, Moussa Sow a inauguré, dans cette zone, deux autres postes de santé à Baria et à Keur Sény Guèye, et remis six ambulances médicalisées, en plus des infrastructures livrées dans le domaine de la pêche.

‘’La pêche des huitres est une activité répandue dans les îles. Pour venir en appui, le Puma a créé deux parcs ostréicoles (élevage d’huitres) dans les îles du Saloum. En parallèle, 10 cages flottantes ont été installées et exploitées à Sinthiou Bera. Vous en conviendrez avec moi que l’eau est une ressource vitale, mais malheureusement rare dans certaines zones. Ainsi, le Puma a construit un château d’eau avec un réseau de distribution à Mdiayène Keur Moussa Guèye. Sept moulins ont été distribués dans sept villages, ainsi qu’une décortiqueuse. Nous avons aussi construit dans le domaine de la sécurité un poste frontalier à Keur Allassane Diallo’’, a confié M. Sow.

Fatou Diané, la coordonnatrice du Programme de microfinance islamique du Sénégal (Promise) a procédé, samedi dernier, à l’ouverture officielle de la première antenne régionale dudit programme à Diourbel. Le programme concerne les 14 régions. Elle a aussi lancé le premier guichet islamique du Sénégal ‘’pour financer et accompagner les porteurs de projet, dans le cadre de la finance islamique’’.

La région de Diourbel, renseigne-t-elle, a enregistré plus de 265 porteurs de projet qui ont été enrôlés à l'antenne de Diourbel et validés à Dakar. Les financements de ces projets, d’après Fatou Diané, passeront par Sen Baol Finance qui est une mutuelle installée à Diourbel, depuis 2008. Parmi ces 265 projets validés, 25 ont reçu des motos Jakarta, tricycles, frigo-congélateurs, machines à coudre, entre autres projets chiffrés à 51 millions de francs CFA. Et 265 millions F CFA ont été décaissés pour ces projets.