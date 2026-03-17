Publié le 17 Mar 2026 - 20:54

Qui dirige le Sénégal ?

 

On assiste à un monologue parallèle, entre les deux camps de la majorité Présidentielle, qui sont sous l'incarnation du Président de la République, et de son Premier ministre.

Et, ce qui est quand même ubuesque, c'est quand des ministres de la République, osent défier ouvertement le Président de la République, en déclarant avec force leur allégeance au Premier ministre, tout en continuant de siéger en Conseil des ministres !

On peut comprendre, quand c'est le Premier ministre Ousmane Sonko, qui est en désaccord avec le Président de la République, qui agit de la sorte, et pour des raisons que tout le monde connaît !

Mais, lorsque ce sont des ministres de la République, qui doivent respect et considération au Président de la République, qui se comportent de cette manière, alors là ça devient très grave !

Ce n'est pas la personne de Bassirou Diomaye, qui nous intéresse ici, mais de l'institution qu'il incarne : le Président de la République !

Dans un gouvernement où, le Président de la République, ne contrôle que quelques ministres; et un Premier ministre, qui a ses propres ministres, et snobe royalement les autres, c'est quand même du jamais vu dans ce pays !

A ce niveau de responsabilité, on s'attendait à  un comportement plus respectueux de la part de nos autorités !

Il est également constaté, que le Premier ministre se prononce sur des questions, qui relèvent normalement -et non exclusivement-, des prérogatives du Président de la République.

Et là encore, ce qui nous inquiète, c'est le  fait que, le Président de la République, soit pratiquement aphone, sur ces questions, qui sont d'une importance capitale pour le pays.

On ne peut alors dire, quelle est la position du Président de la République, sur tous ces sujets comme l'enseignement supérieur, le statut des enseignants, le monde paysan, la dette, et tout récemment les ressources minières, et la renégociation des contrats pétroliers et gaziers, qui sont abordés, avec une très grande aisance, et une totale liberté, par son Premier ministre !

Comme nous sommes dans une anomalie institutionnelle, on ne sait pas, est-ce que les propos du Premier ministre engagent réellement le Président de la République ?

La seule certitude que nous avons, c'est que le Premier ministre assume entièrement ses positions, qui s'inscrivent en droite ligne de ses convictions politiques.

On peut ainsi dire, tout ce que l'on veut sur Ousmane Sonko, mais le seul et l'unique responsable, devant les Sénégalais, et devant l'histoire, ce sera Bassirou Diomaye Faye, et personne d'autre. Car, dans un régime présidentiel, le pouvoir au niveau de l'exécutif, est sous la responsabilité totale et exclusive, du Président de la République  !

Pour le moment, le Premier ministre Ousmane Sonko, qui va au charbon et prend tous les coups, peut bel et bien rester dans le cœur de beaucoup de Sénégalais. Parce que malgré ses erreurs, il assume totalement et entièrement ses positions politiques.

Et à ce rythme, c'est le Président Bassirou Diomaye Faye, qui risque d'être condamné par le tribunal de l'histoire, pour un manque d'autorité -c'est son Premier ministre qui le dit- mais aussi de caractère et de courage politique.

D'ailleurs, si Bassirou Diomaye Faye se présentait tout de suite à une élection représentative, beaucoup de sénégalais hésiteraient mille fois, avant de voter pour lui, car les peuples aiment les décideurs qui les font rêver et les rassurent !

Babacar Papis Samba
La Pensée complexe.

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