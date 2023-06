La ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a rencontré, hier, le corps diplomatique et des institutions internationales, pour leur livrer la position officielle du gouvernement du Sénégal sur les derniers événements. Aïssata Tall Sall a annoncé la remise à chacun d’un livre sur les manifestations.

La ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a rencontré, hier, le corps diplomatique et les responsables de certaines institutions internationales. Aïssata Tall Sall justifie cette rencontre par le souci de livrer la bonne information à la communauté internationale présente au Sénégal. Dans la mesure où les circonstances sont graves, selon elle.

‘’Vous vivez au Sénégal avec nous. Vous n’avez pas manqué de vivre ce que nous avions vécu depuis le 1er juin 2023, c’est-à-dire ces manifestations extrêmement violentes, graves, des circonstances particulièrement difficiles et dures qu’a vécues le peuple sénégalais et avec vous qui êtes présents ici au Sénégal. Il est de coutume qu’à chaque fois que le gouvernement du Sénégal doit livrer une information, pour partager cette information, échanger autour de cette information, mais pour livrer aussi sa part de vérité sur cette information, qu’il convie la communauté internationale à l'exercice que nous sommes en train de faire. Je voudrais dire à l’attention de la presse, puisque les ambassadeurs le savent, que cet exercice n'est pas nouveau. Nous le faisons chaque fois que c’est nécessaire. Nous le faisions dans la fidélité de cette tradition, parce que le Sénégal est un pays d’ouverture, de transparence et de vérité’’.

La patronne de la diplomatie sénégalaise d’ajouter que la transparence veut qu’elle dise à la communauté internationale présente dans le pays, exactement ce qui s’est passé. ‘’Le gouvernement veut dire à la communauté internationale quelle est sa part de vérité dans ces événements qui se sont produits, malheureusement le 1er et le 2 juin derniers. Il a pensé éditer un livre sur les événements. Il sera distribué à toutes les représentations diplomatiques. Chacun aura son exemplaire. Ainsi, à tête reposée, il pourra le lire, confronter avec les éléments que lui-même détient, avec ce qui s’est passé en réalité et sa propre conviction pour se faire lui-même une religion, à partir de ce que le gouvernement dira cet après-midi’’, a renseigné la ministre.

Ainsi, à l’endroit de ses hôtes, elle tenait à dire deux choses. La première est que, dit-elle, l’ordre a été rétabli par le gouvernement, qui va continuer à le rétablir et assurer la tranquillité des personnes et des biens, aussi bien sénégalais qu’étrangers vivant dans ce pays, les institutions du Sénégal et étrangères implantées ici à Dakar. La deuxième chose est que des procédures judiciaires ont été ouvertes, non simplement pour situer la matérialité de ce qui s’est passé, mais ensuite pour engager la responsabilité de tous ceux qui ont été à la base ou les auteurs de ces graves faits et événements qui se sont produits.

À signaler que la rencontre s’est achevée sur un huis clos avec le corps diplomatique, au cours duquel le ministre a promis une discussion sans tabou.

‘’La dégradation de la vie sociopolitique sénégalaise’’

Parlant au nom de toutes les personnes présentes à cette rencontre, l’ambassadeur de la République du Cameroun au Sénégal, par ailleurs le doyen du corps diplomatique, a insisté sur l’importance et la sensibilité des événements qui ont été perçus à travers les actes de violence qui ont fait de nombreuses pertes en vies humaines, mais aussi ont causé de graves et incalculables dégâts matériels tant à Dakar que dans d’autres villes du pays.

Le corps diplomatique, a soutenu Jean Ko Ntonga, déplore ces pertes humaines et présente ses condoléances aux familles éplorées.

En outre, il a condamné fermement ces actes de violence durant cette période. ‘’Cette rencontre est témoin, a-t-il ajouté, de votre ouverture d’esprit et de votre souci de permettre aux ambassadeurs et chefs de mission de s’informer à la source, à savoir auprès du président de la République Macky Sall et de vos proches collaborateurs. Mais aussi, il sera question de transmettre la bonne et la vraie information à nos gouvernements. Le corps diplomatique a constaté avec préoccupation la dégradation de la vie sociopolitique sénégalaise qui a atteint son paroxysme, ces derniers jours, et menacé les rouages de la vie sociale, du développement socioéconomique, ainsi que la sécurité et la stabilité du pays. Le corps diplomatique se félicite du dialogue national que le président de la République Macky Sall a organisé et qui se tient depuis le 31 mai 2023 (…)’’.

L’ambassadeur d’ajouter : ‘’Le corps diplomatique demeure convaincu que ledit dialogue inclusif débouchera sur des décisions consensuelles devant permettre la réconciliation et la poursuite des chantiers de modernisation à travers le pays et préparer la tenue et le déroulement pacifiques de l’élection présidentielle de février 2024 pour ce pays qui reste un havre de paix, qu’il a toujours été dans la sous-région et sur le continent.’’

Jean Ko Ntonga, se faisant toujours le porte-parole de ses collègues, a émis le vœu que le calme retrouvé et l’apaisement déjà perceptible permettent à tous de continuer à bénéficier de la généreuse hospitalité et de la sollicitude que les autorités ont toujours offertes aux missions diplomatiques et organisations internationales accréditées au Sénégal.

