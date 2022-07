L’Assemblée nationale a signé une convention avec la Corée du Sud pour, entre autres, la numérisation des résultats des activités législatives et l’amélioration de l’accessibilité aux informations législatives. L’annonce a été faite hier par Moustapha Niasse, en marge de la clôture de la session ordinaire unique 2021-2022 et la fin de la XIIIe législature.

Pour Moustapha Niasse, les menaces endogènes et exogènes qui planent sur la sous-région, renvoient aux missions plus ardues de parlements, dans leurs rôles de représentation, de vote des lois, notamment de la loi annuelle des finances, de contrôle de l’action gouvernementale et de l’évaluation des politiques publiques.

Ainsi, hier, lors de la clôture de la session ordinaire unique 2021-2022 et la fin de la XIIIe législature, il a annoncé que l’Assemblée nationale du Sénégal a pris des options claires pour des réformes.

En effet, la coopération avec la Corée du Sud, par le biais de son agence dénommée Koica, a porté ses fruits, à travers un financement géré avec le ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération du Sénégal. Elle devrait être signée au mois de juillet. La période couvrira jusqu’à l’année 2026.

Les deux parties coopéreront pour la réalisation des résultats concernant la modernisation du système des activités législatives qui consiste en la mise en place d’un système de vote électronique et de conférence dans les activités de l’Assemblée.

En outre, cela concerne la question de la mise en place d’un système de conférence audio et d’interprétation simultanée, mais aussi celle de l’installation de nouveaux mobiliers pour les députés dans l’hémicycle et dans leurs bureaux, ainsi que dans les salles de réunion des commissions permanentes.

Le projet Koica comprend aussi la numérisation des résultats des activités législatives et l’amélioration de l’accessibilité aux informations législatives pour les chercheurs, les étudiants et les doctorants. ‘’Dans cette direction, tout sera mis en œuvre pour développer une application capable d’afficher les résultats du vote électronique. Il sera également mis en place un système de gestion des enregistrements pour les activités législatives et le site web de l’Assemblée nationale sera amélioré’’, a dit Moustapha Niasse en présence de son homologue ivoirien Adama Bigtogo.

Monsieur Niasse renseigne également que le projet prévoit le renforcement des capacités du personnel administratif et des membres de l’Assemblée nationale, en les invitant en stage de formation et en visite en République de Corée du Sud. D’après lui, les femmes députées ne seront pas en reste dans les programmes de formation. Un volet spécial du projet leur est réservé.

‘’Développer nos nécessaires convergences vitales pour la paix, la stabilité…’’

‘’Comme vous le savez, tout au long des législatures XIIe et XIIIe, j’ai pris soin, avec les moyens propres de l’Assemblée nationale, de couvrir les frais de la formation continue des députés, notamment les plus jeunes. En plus, des efforts appréciables ont été consentis pour maintenir les assistants parlementaires’’, a-t-il révélé. Le vétéran souligne que le député est un homme ou une femme politique, mais la complexité des situations et des enjeux doit l’amener à se projeter au-delà de la Politiké et à se pencher, avec rigueur, sur les choses de la cité.

‘’Nous devons donc tenir compte des contraintes historiques et développer nos nécessaires convergences vitales pour la paix, la stabilité, la sécurité et le développement’’, a-t-il invité.

La prochaine entrée du Sénégal dans l’ère de l’économie pétrolière et gazière implique de nouvelles responsabilités et un nouveau regard sur le monde, sur nous-mêmes, les obligations et les devoirs des députés, selon Moustapha Niasse.

À cet effet, il invite les émissaires de toutes tendances confondues à être animés de cette conscience historique qui les place sur les hauteurs, pour scruter les horizons ‘’verts’’, chargés d’espoir, à l’abri des turbulences dévastatrices. ‘’Le génie de l’homme, dit-il, doit pouvoir triompher sur les desseins étriqués et sur les plans de carrière, pour aller, par-delà nos singularités, à la rencontre de notre destin commun, expression parachevée de la nation’’.

BABACAR SY SEYE