L’organisation des séances de révisions pour les élèves en classe de terminale semble être à la mode chez les politiques. Ainsi, dans un communiqué le premier adjoint au maire des Parcelles assainies informe qu’il a initié des journées de révision en faveur des élèves du Sénégal partout où ils se trouvent.

‘’Ces journées intitulées ‘’Je veux mon bac’’ seront une occasion pour revisiter des cours de philosophie et de littérature de Terminale. Ces révisions seront conduites par d'éminents enseignants dont les compétences et le talent pédagogique sont reconnus par tous. Il s’agit de Pape Songué Diouf, professeur de philosophie au lycée Limamoulaye de Guédiawaye et Monsieur Assane Ndiaye, lauréat du Grand prix du Chef de l’Etat pour l’Enseignant et Top 50 des meilleurs enseignants du monde’’, informe Mamoudou Wane.

Le collaborateur de Serigne Mbaye Thiam précise également que ces rencontres qui se tiendront les 3 et 10 juillet 2021 à l'école Djinda Thiam de l'Unité 13 des Parcelles assainies à partir de 10heures. A la SICAP Liberté, ces révisions ont démarré hier sous la direction du Coordonnateur des cadres de l`APR de la localité. Ainsi, d’après Ibrahima Serge Malou, la journée d’’hier a été consacrée à la révision et de synthèse en philosophie en faveur des élèves de terminale de toute la commune. ‘’Ce qui est une grande première dans la commune, d'ailleurs, et nous comptons la perpétuité chaque année’’, indique le responsable Politique de la coalition Benno Bokk Yaakar.