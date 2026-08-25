Déjà très élogieux envers Lamine Camara (22 ans, 2 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) ces derniers jours, l’entraîneur de l’AS Monaco Filipe Luis en a remis une couche après la victoire au Havre (0-1), dimanche en Ligue 1.

Le technicien brésilien se montre totalement conquis par le milieu sénégalais, courtisé par plusieurs formations de Premier League sur ce mercato estival. ‘’De tout ce que j’ai observé, il y a un joueur qui a attiré mon attention : Lamine Camara. Je n’ai jamais rien vu de tel chez lui au cours de mes 20 ans de carrière. C’est un joueur d’un genre très différent de tout ce que j’ai vu jusqu’à présent’’, a lancé l’ancien latéral gauche face aux journalistes. Un sacré compliment.