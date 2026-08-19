Pendant longtemps, le musée a été conçu comme un lieu de conservation : un espace où les objets du passé sont protégés derrière des vitrines ou gardés dans les réserves, classés dans les fiches d’inventaire et exposés aux publics. Cette mission demeure essentielle, mais elle ne suffit plus. Le musée pourrait ainsi être réorganisé autour de plusieurs fonctions complémentaires : conserver, transmettre, créer et produire.

Considéré à tort ou à raison comme éloigné des communautés dont il est le gardien des collections qui lui a donné naissance, le musée africain du XXIᵉ siècle doit devenir un espace vivant, un laboratoire d’idées, un lieu de rencontre entre la mémoire et l’avenir, entre les héritages du passé et les créations contemporaines. Mieux qu’un bâtiment fonctionnel, le musée doit être conçu comme un écosystème culturel où le patrimoine nourrit la recherche, l’innovation, l’art et le développement humain.

L’Afrique possède un immense capital culturel : langues, savoir-faire artisanaux, musiques, danses, récits, architectures, spiritualités, techniques agricoles, pharmacopées, arts décoratifs, sciences et systèmes de pensée. Ce patrimoine dans ses dimensions matérielle ou immatérielle est généralement considéré comme une simple collection de vestiges. En vérité cet héritage est un capital culturel, une source d’inspiration permanente pour les créateurs contemporains, les chercheurs, les entrepreneurs et les citoyens.

Le musée africain du futur sera un espace où l’on revisite et interroge le passé et un laboratoire où l’on invente l’avenir à partir des héritages culturels. L’artisan y trouvera des modèles, des techniques et des symboles à réinterpréter dans ses créations. L’artiste y puisera des formes, des récits et des imaginaires pour renouveler les expressions contemporaines. L’étudiant y découvrira des connaissances, des méthodes et des ressources pour nourrir ses recherches. Le touriste y vivra une expérience authentique lui permettant de comprendre les peuples, les territoires et les civilisations africaines. Les femmes y verront reconnue leur contribution essentielle à la transmission des savoirs et des pratiques sociales. Les jeunes, enfin, y trouveront un espace d’apprentissage, d’expression et d’innovation.

Pour atteindre cet objectif, le musée doit dépasser sa fonction d’exposition d’objets. Il doit développer des outils modernes de communication et de médiation adaptés à la diversité des publics. Les technologies numériques permettent aujourd’hui d’enrichir l’expérience muséale : applications mobiles, audioguides multilingues, réalité augmentée, dispositifs immersifs, cartographies interactives, visites virtuelles et contenus pédagogiques accessibles à distance. Ces outils, précisons le bien, ne remplacent pas l’émotion de la rencontre avec l’objet ; ils la prolongent et la rendent plus accessible.

Toutefois la médiation ne repose pas uniquement sur les technologies. Elle repose avant tout sur un dispositif humain. Des guides qualifiés, des conteurs, des artistes, des médiateurs culturels, des communicateurs traditionnels, des trésors humains vivants et des artisans peuvent donner vie aux collections à travers des récits, des démonstrations, des ateliers et des échanges. Le musée devient ainsi un lieu d’expériences où l’on regarde, où l’on écoute, où l’on manipule, où l’on crée et où l’on partage.

L’animation constitue également une dimension essentielle. Résidences d’artistes, ateliers de fabrication, spectacles, festivals, conférences, marchés d’artisanat, rencontres intergénérationnelles, espaces de lecture et programmes éducatifs doivent rythmer la vie du musée tout au long de l’année. Le musée sort ainsi de cette caverne silencieuse, ce sanctuaire figé pour abriter une place culturelle ouverte, où les communautés se rencontrent et où les patrimoines continuent de vivre.

Un tel musée contribuerait à renforcer l’identité culturelle, à soutenir les industries créatives, à développer le tourisme et à créer des emplois. Il deviendrait un instrument de souveraineté culturelle et intellectuelle, capable de transformer la mémoire en ressource économique, éducative et sociale.

Pour redéfinir le musée africain de demain, il faudra impérativement réconcilier conservation et création, héritage et innovation, savoirs anciens et technologies nouvelles. C’est faire du patrimoine un témoignage éloquent du passé et une force vivante qui éclaire le présent et construit l’avenir. Le musée plus perçu comme la maison des objets, deviendrait la maison des idées, des talents et des imaginaires africains. Un vaste chantier fertilisé par le caractère vivant du patrimoine africain et la fulgurante révolution numérique.

Thiès, le 16 aout 2026

Madou KANE

Historien spécialisé en Egyptologie

Gestionnaire du Patrimoine Culturel