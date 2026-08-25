Mamadou Sarr va pouvoir poursuivre sa progression loin de Chelsea. Le défenseur central sénégalais va rejoindre la Real Sociedad sous forme de prêt sans option d’achat. Par contre, les Blues souhaitent un départ définitif pour Nicolas Jackson.

La fin du mercato va être très mouvementée pour les joueurs sénégalais. Beaucoup d’entre eux doivent changer de club, soit pour un nouveau challenge, soit pour trouver plus de temps de jeu. Parmi ceux-là, il y a Mamadou Sarr en difficulté à Chelsea depuis le départ de Liam Rosenior vers la fin de la saison passée. La bonne nouvelle est que le jeune défenseur central sénégalais va pouvoir se relancer loin des Blues. Selon les informations de Footmercato, Chelsea aurait trouvé un accord avec la Real Sociedad pour un transfert sous forme de prêt sans option d’achat de l’ancien joueur de Strasbourg. Le joueur de 20 ans était également suivi par d’autres équipes en Europe comme Galatasaray et Al Hilal.

La formation de Riyad avait même tenté de convaincre Sarr ces derniers jours et lui avait présenté son projet, avec notamment la présence de son compatriote Kalidou Koulibaly dans l’effectif. Mais l’international sénégalais a finalement privilégié la Real Sociedad. A en croire Footmercato, Xabi Alonso aurait joué un rôle déterminant dans son choix. Chelsea conserve ainsi totalement le contrôle sur l’avenir de son joueur.

Ayant réalisé une partie de saison remarquable à Strasbourg, où il a même été promu capitaine à seulement 20 ans, son prêt en Alsace a été écourté par son entraineur Rosenior, lui aussi arrivé à Chelsea en provenance de Strasbourg. Ce retour à Londres a coupé son envol puisqu’il ne jouera que très peu en Angleterre, trois apparitions seulement en Premier League. Ce prêt en Espagne est donc une opportunité de poursuivre sa progression sous les couleurs du club basque avant un retour à Londres.

Jackson vers un départ définitif, Ismaïla Sarr veut partir

Si Chelsea compte sur Mamadou Sarr dans les années à venir, ce n’est pas le cas pour son compatriote Nicolas Jackson. Selon les révélations de Fabrizio Romano, la formation londonienne pousserait pour un départ définitif de l’attaquant sénégalais cet été. ‘’Jours clés à venir pour Nico Jackson, qui est sur le départ de Chelsea - mais seulement sous forme de transfert définitif, pas de prêt’’, a écrit le spécialiste des infos mercato.

Aston Villa qui veut parer au départ de Watkins, ayant d’ailleurs refusé de jouer à Brighton, ce week-end, essaye d’attirer dans ses filets l’attaquant des Lions. Les Villans seraient en contact permanent avec toutes les parties prenantes dans le dossier Jackson. Ce dernier retrouverait, en cas de signature à Villa, son ancien coach Unaï Emery qui l’avait sous sa direction à Villarreal. Atlético Madrid est également intéressé par le profil du joueur. Mais Chelsea estime son attaquant à 65 millions de livres (un peu plus de 75 millions d’euros). Cette prétention pourrait néanmoins refroidir l’intérêt des Colchoneros.

Pour sa part, Ismaïla Sarr cherche à changer d’air cet été, malgré sa cote à Crystal Palace. Auteur d’une saison très convaincante avec les Eagles, Sarr (meilleur buteur de la compétition avec 9 buts) ne veut pas rester une saison de plus à Palace.

Selon certaines sources, son absence de la feuille de match contre Everton ce week-end était dû à son refus de jouer. Le joueur de 28 ans serait dans des discussions très avancées avec Galatasaray. Face à la position peu favorable de son club de lui accorder un bon de sortie, l’ancien pensionnaire de Génération Foot essaierait de mettre la pression sur ses dirigeants. Il semblerait que Manchester United reste à l’affût pour enrôler le joueur.

Déchu de son statut de titulaire au Havre AC, Mory Diaw ne va finalement pas rester en Normandie. Le portier des Lions a trouvé un point de chute en Arabie Saoudite où il va rejoindre le club d’Al Shabab pour un contrat d’un an. Il devient le cinquième joueur sénégalais à rejoindre la Saudi Pro League cet été, après Abdou Diallo (Abha FC), Idrissa Gana Gueye (Al-Diriyah), Abdoulaye Seck (Al-Faisaly) et Dion Lopy (Al-Ittihad).