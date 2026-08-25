La douane à l’UGB

Les étudiants de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis ont été sensibilisés, hier, aux missions et au rôle de l’Administration des Douanes dans le développement économique et social du Sénégal. Cette rencontre s’est tenue dans le cadre de la Journée dédiée à la Douane, organisée par le Comité d’organisation du Camp citoyen. Près de 400 étudiants, encadreurs et participants issus des Forces de défense et de sécurité ont pris part aux différents panels.

Les échanges ont porté sur plusieurs thématiques, notamment les missions de la Douane, la politique genre au sein de l’administration douanière, le civisme fiscal ainsi que la lutte contre le trafic international de stupéfiants. Plusieurs responsables de la Douane ont animé les panels, parmi lesquels le lieutenant Sérigne Saliou Mbacké Afia Fall, chef de la Brigade mobile des Douanes de Richard-Toll, le lieutenant-colonel Rokhaya Wade, point focal Genre en Douane, le commandant Marame Kane Diallo, chef du Bureau de la Valeur, le lieutenant-colonel Souleymane Mbengue, chef de Visite au Bureau des Douanes de Rosso, et le lieutenant-colonel Habibou Diallo. Une large place a également été accordée aux échanges avec les étudiants.

Ces derniers ont pu poser leurs questions et mieux comprendre l’action de la Douane, ainsi que ses enjeux fiscaux, économiques et sécuritaires. Auparavant, le président du Comité d’organisation du Camp citoyen, Dah Dieng, avait remercié l’Administration des Douanes pour son soutien à l’organisation de l’événement. Représentant le Directeur général des Douanes, le lieutenant-colonel Mouhamed Niang, chef de la Division de la Communication et des Relations publiques, a souligné que la participation de l’administration vise notamment à contribuer à la formation « d’étudiants modèles », attachés aux valeurs républicaines et dotés d’un sens élevé des responsabilités.

Il a rappelé les principales missions de la Douane et assuré de la disponibilité de l’administration à poursuivre et renforcer ce type d’actions au bénéfice de la communauté nationale. La Journée s’est déroulée en présence notamment du lieutenant-colonel Alioune Badara N’Diaye, chef des Opérations de la Zone militaire n°2, du Directeur du Camp et du Directeur de la Coopération de l’UGB.