Interpellés avec 20 kg de chanvre indien

Dans la nuit du vendredi 21 août dernier, les éléments de la Brigade de recherches du Commissariat de Bignona ont interpellé trois individus soupçonnés d’association de malfaiteurs et de trafic de chanvre indien. Selon la police, cette opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement anonyme faisant état de l’existence d’un vaste réseau de trafic de chanvre indien. Les enquêteurs se sont rendus au quartier TP, à proximité du dépôt de gaz, où devait avoir lieu une livraison.

Sur place, un premier suspect, présenté comme celui qui devait réceptionner la drogue, a été interpellé. Les policiers ont ensuite mis en place un dispositif de surveillance. Une trentaine de minutes plus tard, deux autres individus sont arrivés à bord d’une moto. La fouille de leurs effets a permis, selon les forces de l’ordre, de découvrir un sac contenant 20 kilogrammes de chanvre indien après pesée. Les trois suspects ont été conduits au commissariat.

La drogue et la moto ont été placées sous scellés pour les besoins de la procédure. Lors de leur interrogatoire, deux des mis en cause auraient reconnu les faits qui leur sont reprochés. Le conducteur de la moto a, pour sa part, affirmé ignorer le contenu du sac qu’il transportait. Les trois individus ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs et trafic de chanvre indien. L’enquête se poursuit.