Selon un communiqué du ministère de la Santé et de l'Action sociale, des pannes répétitives sont notées au niveau des installations de radiothérapie de l'hôpital Dalal Jamm, principalement dues à l'environnement, avec les embruns marins qui attaquent les pièces des appareils et le réseau informatique. À cela s'ajoute une instabilité électrique résultant des fluctuations de l'alimentation sur le réseau local. Par conséquent, un arrêt a été décidé, face à cette situation qui ne permettait plus de garantir la qualité et la sécurité nécessaires à la fourniture du service de radiothérapie. Toutefois, le document précise que des dispositions nécessaires ont été prises pour que les patients nécessitant une radiothérapie soient pris en charge au niveau du deuxième centre de traitement situé au centre hospitalier national Cheikh Ahmadoul Khadim.

‘’À la fin du mois de décembre 2024, après la dernière cohorte de patients pris en charge, le ministère de la Santé a mobilisé les ressources nécessaires pour régler définitivement cette problématique de disponibilité fonctionnelle continue des accélérateurs de Dalal Jamm. Ainsi, la mise aux normes des réseaux électrique et informatique a été réalisée, en attendant la construction d'un nouveau poste transformateur’’ renseignent les services du ministère qui soulignent que la source de curiethérapie a également été régénérée et le contrat pour l'upgrade des accélérateurs est en cours de signature.

Ces interventions, dit-on, permettront de renforcer la qualité des traitements tout en augmentant la capacité de prise en charge, la faisant passer de 60 à 120 patients par jour. La reprise des activités du centre de radiothérapie est prévue la semaine prochaine. ‘’Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, conscient des difficultés auxquelles les patients atteints de cancer sont confrontés, leur manifeste toute sa compassion. Les dispositions nécessaires sont en train d'être prises pour trouver une solution durable et viable. Ainsi, l'ouverture prochaine du centre national d'oncologie et celui de l'hôpital Aristide Le Dantec constituera une solution et améliorera la prise en charge des cancers au Sénégal’’, termine la note de la tutelle.