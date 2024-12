La 3e édition du Raid Teranga Team Challenge a eu lieu le samedi 14 décembre, entre la plage de Malibu et le Lac rose. Dans le but de promouvoir le sport d’entreprise, l’Alfabé Goodies et Services a réuni plusieurs structures et personnes pour une course-marche.

Les premières lueurs de cette journée du samedi 14 décembre ont paru plus en forme que d’habitude. La plage de Malibu commence à s’emplir. À côté du groupe formé du club de fitness des personnes âgées de la plage, un autre groupe bien plus homogène et dispersé se forme petit à petit. L’ambiance est plus sportive que festive. Des femmes et des hommes vêtus de t-shirt où on peut lire le nom de la structure qu’ils représentent, assorti de culotte ou de pantalon de blouson et des baskets. Tous ceux qui sont présents sont prêts pour aborder ce trajet. Le coup d’envoi de la 3e édition du Raid Teranga Team Challenge va bientôt être donné.

‘’L’objectif est de faire la promotion du sport en entreprise’’

Plus de 170 personnes, en individuel comme en groupe, arpentent le littoral de la plage de Malibu à la marche ou à la course, direction le lac Rose. Le top départ est donné par Aline Becker, organisatrice de l’événement, à 8 h 23 mn. Elle a tenu à souhaiter la bienvenue à tous les compétiteurs et à rappeler l’enjeu de la course : ‘’L’objectif est de faire la promotion du sport en entreprise. Ce qu’on veut valoriser, c’est le fait d’améliorer sa santé au travail. Donc, faire du sport, c’est très bon pour la santé.’’

Les participants, en groupes de 10 au maximum, représentent des centres de formation, des entreprises et des cabinets de la place. Les structures concernées évoluent pour la plupart dans les mêmes domaines. Parmi les participants, des personnes venues pour leur propre compte et des étudiants de l’Asfa. Ils vont rivaliser dans le sport et le fair-play. ‘’Nous voulons en même temps permettre aux entreprises de raffermir les liens entre elles et de mieux se connaître entre collègues et ainsi renforcer la cohésion de groupe’’, affirme Mme Becker.

Elle a tenu à rassurer en ce qui concerne la sécurité. Les différentes équipes et participants sont encadrés par un dispositif sécuritaire composé des services d’urgences médicales, des sapeurs-pompiers et de la police.

‘’Même si je me suis juste inscrit hier, je m’entraîne tous les jours’’

Le trajet est effectué entièrement au bord de la plage. Certains démarrent en course, d’autres préfèrent la marche. Un peloton de tête se dégage. Il est composé des étudiants de l’Asfa. Les coureurs bénéficient de stands où ils peuvent s’arrêter et s’abreuver à chaque 5 km. Au fur et à mesure que les kilomètres se couvrent, les groupes de performance se créent. Vers la plage de Tivaouane Peulh, les groupes se disloquent et les plus endurants prennent le lead. Au niveau de lac Rose, tout est prêt pour accueillir les premiers. Après plus d’une heure de course, deux individus franchissent en premier la ligne d’arrivée. Un temps record est effectué : 1 h 21 mn aura suffi à El Hadj Dieng de l’Asfa pour couvrir la distance. L’étudiant de 28 ans est suivi par son ancien Bassirou Diop, une minute après. Les deux pensionnaires de l’Association des forces armées remportent les deux premières places de la course individuelle. ‘’Je ne suis pas surpris par cette deuxième position, car courir, c’est toute ma vie. Même si je me suis juste inscrit hier, je m’entraîne tous les jours. Donc pour moi, ça a été normal une telle performance. Je suis satisfait de ma course’’, partage Bassirou, à son arrivée.

Ce membre de la section arabe de l’Asfa et champion du Sénégal du 5 000 m et du 10 000 m en 2023 en est à sa première participation à cette Raid Teranga Team Challenge. ‘’Cette course est un entraînement pour moi. Courir sur le sable est une façon de se préparer pour les autres compétitions’’, continue-t-il.

‘’Je suis affûté pour aller chercher d’autres titres’’

Le vainqueur de cette 3e édition du Raid Teranga en individuel chez les hommes est El Hadj Dieng. Le pensionnaire de l’Asfa participait aussi pour la première fois. Contrairement à son aîné, El Hadj était prêt depuis plusieurs semaines. ‘’Depuis un mois, je suis en préparation. C’est ma deuxième compétition et j’ai aussi remporté la première. Et je suis affûté pour aller chercher d’autres titres’’, dit-il avec assurance. Champion du Sénégal en titre du 800 m et du 1 500 m, El Hadj Dieng est parmi les plus grands espoirs de l’athlétisme sénégalais.

Actuellement en formation au sein de l’Asfa, l’athlète de 28 ans a pour but de marquer ce sport au Sénégal. ‘’J’aimerais battre tous les records du Sénégal du 800 et du 1 500 m. J’en ai les capacités. Il suffit de trouver une bourse à l’étranger et de pouvoir concourir avec les meilleurs au monde’’, déclare-t-il.

Les meilleures performances sénégalaises sur le 800 m et le 1 500 m sont détenues respectivement par Moussa Fall (1 mn 44 s 6) et par Mor Seck (3 mn 38 s 88). El Hadj Dieng n’en est pas loin, à 6 secondes du 800 m et à 20 secondes du 1 500 m.

Après les deux pensionnaires de l’Asaf, le troisième sur le podium est Mbaye Anta Diokhane (1 h 45 mn).

‘’Ce n’est pas ma personne, c’est l’équipe du CFMPL qui est arrivée en tête’’

Le vainqueur du tournoi par équipe est Eric Mbaye Guèye Gomis du Centre de formation pour les métiers portuaires et la logistique (CFMPL) en 1 h 51 mn. ‘’J’ai un sentiment de fierté. C’est une fierté pour moi de hisser mon école de formation aussi haut. Ce n’est pas ma personne, c’est l’équipe du CFMPL qui est arrivée en tête’’, affirme-t-il.

Ancien athlète (durant ses années au lycée), Éric se remémore ses années d’activité et estime que la préparation de cette compétition n’a pas été de tout repos. ‘’J’ai eu trois semaines pour me préparer. Malheureusement, je me suis fait une lésion durant la deuxième semaine et j’ai raté l'entièreté. C’est seulement lors de cette dernière semaine que j’ai pu avoir deux jours d’entraînement’’, raconte-t-il.

Éric est suivi par deux autres membres du CFMPL pour composer le podium des épreuves en groupe. La lauréate de l’épreuve féminine en individuel est la Française Stéphanie, âgée de 52 ans. La cérémonie de remise de prix et de médailles est accompagnée de folklore et d’ambiance, cette fois-ci, festive.

Dans le sillage de la réussite de cette édition, Mme Becker a promis la tenue de la quatrième édition en 2025.

Par Mamadou KANE