Rappel à Dieu Cheikh Hamala Blondin Diop

Cheikh Hamala Blondin Diop, frère d’Omar Blondin Diop et du Dr Diallo Diop, est décédé dimanche dernier. Une perte immense pour sa famille, ses proches et tous ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer. En effet, la nouvelle de son décès a suscité une vague d’émotions.

Les témoignages affluent de toutes parts. ‘’Cheikh Hamala Blondin Diop défendait les plus précaires’’, peut-on lire sur le post de l’écrivain Florian Bobin. Cet homme de grande envergure, reconnu pour son engagement, sa sagesse et sa contribution significative dans divers domaines de la vie sociale et culturelle, reste dans l’esprit des vivants et des personnes qui l’entouraient par son infatigable combat : celui de soutenir et de défendre les plus démunis.

Sa disparition meurtrit les cœurs et affecte toutes les personnes de son entourage. Mais en ce moment le souhait exprimé est unique. ‘’Qu’Allah, lui donne une place de choix au paradis’’.