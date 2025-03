Acculés de toutes parts, dans le viseur de Dame Justice sur certains dossiers, les comptables publics avaient prévu d'organiser un point de presse, avant d'y sursoir, en raison, soulignent-ils, “d'impératifs de dernière minute”.

Le cout est déjà très amer pour la population. Il l'est presque autant pour les fonctionnaires du Trésor public, voués aux gémonies par beaucoup d'observateurs, qui trouvent que leur responsabilité est pleine et entière dans les différents scandales qui secouent la République.

Dans un communiqué, le Syndicat unique des travailleurs du Trésor (SUTT) informait vouloir organiser un point de presse. La structure prévoyait ainsi une mise au point sur le rapport de la Cour des comptes. “Cette rencontre avec la presse est une occasion pour le SUTT de faire une mise au point, suite à la publication du rapport de la Cour des comptes sur la situation des finances publiques”, pouvait-on lire dans le document.

Contre toute attente, la rencontre, initialement prévue hier à 15 h dans un hôtel de la place, a été reportée jusqu'à lundi, “en raison d'impératifs de dernière minute”, informe la source qui a tenu à présenter ses excuses pour les désagréments. Mais qu'avez donc à dire les agents du Trésor sur le rapport de la Cour des comptes ? Jusqu'où ces fonctionnaires vont-ils se délier de l'obligation de réserve qui les tient pour laver l'honneur de leur corps gravement souillé par les derniers scandales sur la gestion des deniers publics ? L'histoire va-t-elle se répéter comme dans l'affaire Tahibou Ndiaye en 2012-2013 ?

Tabaski Ngom, rapport Cour des comptes, Tahirou Sarr, ces dossiers qui éclaboussent le Trésor

À l'époque, pour défendre un des leurs, c'est tous les syndicalistes de l'administration des impôts qui s'étaient levés pour s'ériger en bouclier. Ousmane Sonko en tête en tant que figure de proue de cette structure. À ceux qui les reprochaient de corporatistes et de pression exercée sur la justice, il répondait : “Un syndicat, il a vocation à défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres. Monsieur Ndiaye a été parmi nous pendant 36 ans ; il est membre du syndicat, détenteur d'une carte de membre, cotisant. Même s'il avait commis une faute, nous serions à ses côtés, pour lui témoigner notre solidarité, assister les siens. Mais là, on constate des manipulations de l'institution judiciaire à des fins politiques et nous allons le démontrer.”

Aujourd'hui, les agents des impôts se retrouvent au pouvoir. Leurs cousins du Trésor au cœur de la clameur populaire. Depuis la publication du rapport de la Cour des comptes et surtout l'ouverture de poursuites judiciaires, ils sont l'objet de toutes sortes de critiques. Comment ont-ils pu laisser passer toutes ces malversations et fraudes présumées sur les deniers publics ? La question est sur toutes les lèvres.

Dernièrement, le député Tahirou Sarr est monté au créneau pour interpeller directement le ministre de la Justice, garde des Sceaux.

Selon lui, il faut situer les responsabilités dans les transactions suspectes issues du Trésor public, notamment dans l'affaire Farba Ngom-Tahirou Sarr. “Monsieur le Garde des Sceaux, fulmine le parlementaire dans une question écrite, il a été porté à la connaissance de l'opinion publique, à travers un communiqué du procureur de la République financier, que la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a transmis un rapport faisant état de transactions suspectes d'un montant total estimé à 125 milliards de francs. Dans cette procédure, il a été aussi relevé des virements du Trésor public au bénéfice d'individus n'occupant aucune fonction officielle, ne disposant d'aucune activité connue justifiant de tels paiements et n'ayant accompli aucune prestation pour le compte de l'État. Face à la gravité des faits rapportés, il est impératif d'établir la chaîne des responsabilités et d'identifier les hautes autorités administratives et politiques qui ont permis ces opérations manifestement irrégulières”.

Mor Dieng Onecca : “On parle du secteur informel, mais la comptabilité publique est aussi informelle”

Tout en soulignant l'obligation du gouvernement à donner des explications au peuple, le député non-inscrit pose une kyrielle de questions sur la responsabilité des comptables publics. Ci-après la liste de ses interrogations : “Le ministre des Finances en fonction à l'époque de ces transactions a-t-il été informé de ces virements massifs ? Si oui, répondra-t-il de ses responsabilités ? Comment ces paiements ont-ils pu être effectués sans pièces justificatives ni prestations en contrepartie ? Qui a signé les ordres de paiement ? Répondront-ils devant la justice ? Ces montants figuraient-ils dans une ligne budgétaire spécifique ? Si oui, laquelle et qui a validé ces engagements ? Quels sont les fonctionnaires de haut rang qui, par leur signature, leur négligence ou leur complicité, ont facilité ces transactions ? Répondront-ils de leurs responsabilités respectives ? Quels mécanismes le gouvernement entend-il mettre en place pour éviter que de tels détournements ne se reproduisent ?”.

À défaut de réponses claires du gouvernement, il a promis “d'introduire une demande de commission d'enquête parlementaire auprès du bureau du président de l'Assemblée nationale, afin de statuer sur la crédibilité du Trésor public et d'établir toutes les responsabilités dans cette affaire”.

Comme si cela ne suffisait pas, les experts-comptables agréés sont venus, il y a quelques jours, en rajouter une couche. Lors de la cérémonie de prestation de serment des nouveaux membres de l'Ordre national des experts-comptables et comptables agréés (Onecca), le président de la structure a jeté de grosses pierres dans le jardin des comptables publics du Trésor. Pour lui, on parle beaucoup de secteur informel, mais avec les révélations du rapport de la Cour des comptes, ils se sont rendu compte que “la comptabilité publique de l'État du Sénégal reste informelle”.

À l'en croire, les griefs décelés dans le rapport de la Cour des comptes pourraient être regroupés en deux catégories. Il y a, d'une part, un problème de système d'information, d'autre part, un problème de comptabilité. “Concernant la comptabilité, c'est le non-respect des dispositions comptables. C'est aussi parce que le Conseil national de la comptabilité ne fonctionne pas. Si le conseil fonctionnait et que les règles ont été respectées, on n’en serait pas là”, soulignait le président de l'Onecca. Ce qui s'est passé, selon lui, est inquiétant. “Si c'est comme ça que les choses se passent, c'est-à-dire que c'est plus informel que les entreprises informelles de la place”, a-t-il renchéri, avant de laisser entendre que tout cela, c'est parce que les experts-comptables ne sont pas impliqués dans cette gestion, alors qu'ils sont les garants de l'information financière fiable.

Les non-dits sur le point de presse reporté du Syndicat des travailleurs du Trésor

Cette sortie a rendu la coupe pleine. Alors que depuis l'éclatement de l'affaire Tabaski Ngom, les agents étaient divisés dans la posture à avoir, entre ceux qui militaient pour la jurisprudence Ousmane Sonko dans l'affaire Tahibou Ndiaye et les légalistes qui estiment qu'il faut laisser la justice faire son travail sans pression.

Cette fois-ci, une bonne partie a jugé nécessaire de monter au créneau pour remettre les pendules à l'heure. Ce, d'autant plus que le rapport de la Cour des comptes a beaucoup contribué à jeter l'opprobre sur cette administration. C'est pour apporter des réponses à ces graves accusations du président de l'Ordre national des experts-comptables qu'il a finalement été décidé d'organiser ce point de presse. “Il faut avouer qu'il y a eu beaucoup de tractations pour que le point de presse ne se tienne pas, comme cela se passe souvent d'ailleurs. Mais je pense que le syndicat est déterminé à le faire. Vous savez, cette administration est dirigée par de très hauts fonctionnaires dont l'honneur est injustement trainé dans la boue. Malheureusement, ils ne peuvent pas se défendre, mais le syndicat, lui, il peut bien rétablir la vérité sur certains points. Il ne s'agit nullement de défendre l'indéfendable”, confie une des sources à ‘’EnQuête’’.

Outre les questions évoquées (sortie de Tahirou Sarr, du président de l'Onecca, rapport de la Cour des comptes), il était aussi question de revenir sur la fameuse confusion relative au compte du trésorier général. “Je pense que parfois, il y a beaucoup d'amalgames. Il faut savoir que le comptable public ne paie que sur pièces. Ce qu'il y a après le paiement, ce n'est pas son problème”, soutient notre interlocuteur revenant sur les questionnements du député Tahirou Sarr.

À propos de la comptabilité de l'État, il rappelle qu'il y a, depuis quelques années, un grand changement de paradigme et les comptables publics ont dû faire des efforts énormes pour se mettre aux normes. Les agents comptables soupçonnent une volonté des experts-comptables de vouloir juste capter de nouvelles parts de marché, ce qui justifierait leurs attaques virulentes.