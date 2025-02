Rapport de la cour des comptes ,ce que nous attendons !

Les révélations du dernier rapport de la cour des comptes ont fait l'effet d'un véritable séisme dans l'opinion publique. Les détournements massifs de fonds, la mauvaise gestion et les irrégularités flagrantes qui y sont exposés soulèvent une question essentielle à mon niveau et chez beacoup de Sénégalais : de tels méfaits auraient ils pu être commis sans la complicité d'un réseau bien structuré ?

Il semble évident que des actes d'une telle ampleur ne peuvent être l'œuvre d'un individu isolé. La complexité des malversations décrites laisse supposer l'existence d'une chaîne de complicité impliquant plusieurs niveaux de responsabilité. De hauts fonctionnaires, des intermédiaires influents et peut-être même des responsables politiques pourraient être impliqués. Face a ces révélations, l'indignation est à son comble , et les citoyens réclament des mesures exemplaires , il ne suffit plu de dénoncer les faits , il faut des actions concrètes et immédiates. Des enquêtes approfondies doivent être menées pour identifier et sanctionner tous les coupables sans exception. L'impunité se saurait être tolérée si l'on veut restaurer ma confiance sans no institutions.

Nous espérons que la justice fera son travail avec rigueur et impartialité. Il est temps que des têtes tombent et que les responsables rendent des comptes. La lutte contre la corruption ne peut être efficace que si elle s'accompagne de sanctions réelles et dissuasives.

Par ailleurs, il est primordial que les corps de contrôle soient dotés d'une indépendance réelle et effective. Sans cette autonomie, leur mission sera toujours entravée et les dérives continueront en toute impunité. Seule une supervision libre de toute pression politique ou institutionnelle permettra d'instaurer un climat de confiance et de garantir la transparence nécessaire à une gestion saine des ressources publiques.

Il est aussi essentiel d'aborder ce rapport avec rigueur et impartialité. Ce document , issu d'un travail d'enquête et d'audit, doit être analysé dans un cadre strictement institutionnel et technique. Toute tentative de récupération politique risquerait de détourner l'attention des faits et des recommandations formulées.

La cour des comptes joue un rôle crucial dans la transparence et la bonne gouvernance. Son rapport doit etre perçu comme un outil d'amélioration des pratiques administratives et de gestion publiques, plutôt qu'un prétexte à la polémique. Il revient aux autorités compétentes de tirer les enseignements nécessaires et d'adopter les mesures appropriées dans l'intérêt général.

L'opinion publique, quand à elle ,mérite une information claire et factuelle, exempte de toute manipulation ou instrumentalisation partisane . Seule une approche sereine et constructive permettra de garantir l'efficacité des recommandations formulées pas la cour des comptes

Le peuple observe, l'histoire jugera .

Par Souleymane Jules SENE