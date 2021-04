Amnesty International a recensé 483 exécutions dans 18 pays en 2020, soit une baisse de 26 % par rapport aux 657 exécutions enregistrées en 2019. Ce chiffre reflète le nombre total d’exécutions le plus bas jamais enregistré depuis 10 ans, pour la troisième année consécutive. Cependant, malgré la pandémie de Covid-19, certains pays ont continué de prononcer des condamnations à mort et de procéder à des exécutions.

‘’Alors qu’un combat était livré à travers le monde pour protéger la vie des personnes face à la pandémie de Covid-19, plusieurs gouvernements se sont, de façon inquiétante, acharnés à recourir à la peine de mort et à procéder à tout prix à des exécutions’’, a déclaré la secrétaire générale d’Amnesty International, Agnès Callamard, à l’occasion de la publication du rapport annuel de l’ONG sur le recours à la peine de mort dans le monde.

‘’La peine de mort est un châtiment abominable, et la poursuite des exécutions en pleine période de pandémie ne fait que souligner davantage encore la cruauté qui lui est inhérente. Il est déjà difficile, dans le meilleur des cas, de s’opposer à une exécution. Mais en raison de la pandémie, de nombreuses personnes, sous le coup d’une sentence capitale, n’ont pas pu avoir accès en personne à un avocat (e), et un grand nombre de personnes désireuses d’apporter leur soutien ont été contraintes de s’exposer à des risques considérables, pourtant évitables, pour leur santé. Le recours à la peine de mort, dans de telles conditions, constitue une attaque particulièrement odieuse contre les droits humains’’, a-t-elle poursuivi.

Ainsi, l’ONG qui promeut la défense des Droits de l'homme regrette le fait que les difficultés sans précédent engendrées par la pandémie de Covid-19 n’ont pas suffi à dissuader 18 pays de procéder à des exécutions en 2020. En effet, alors que la tendance globale en la matière était au recul, certains pays n’ont pas ralenti le rythme des exécutions - l’accélérant même, dans certains cas. Ce qui témoigne ‘’d’un mépris terrifiant pour la vie humaine, dans un contexte où le monde cherchait à protéger la population face à un virus mortel’’.

Figure au nombre des pays qui ont, en 2020, procédé à des exécutions, l’Égypte, où le nombre d’exécutions a triplé par rapport à 2019, et la Chine, où la répression annoncée des infractions liées aux mesures de prévention visant à juguler la pandémie de Covid-19 a abouti à la condamnation à mort et à l’exécution d’une personne au moins. Parallèlement à cela, relève la note reçue hier à ‘’EnQuête’’, le gouvernement de Donald Trump aux États-Unis a repris les exécutions fédérales, après une pause de 17 ans, et a mis à mort 10 hommes en moins de six mois. L’Inde, Oman, le Qatar et Taiwan ont également repris les exécutions en 2020.

Les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 ont, dans plusieurs pays, eu des répercussions préoccupantes sur l’accès à un défenseur et sur le droit à un procès équitable, ‘’notamment aux États-Unis, où des avocats (e·s) de la défense ont dit avoir été dans l’incapacité de mener un travail d’enquête crucial ou de rencontrer leur client (e) en personne’’, renseigne notre source.

De plus, l’étude indique que les cinq pays procédant au plus grand nombre d’exécutions comme en Chine ‘’les informations sur le nombre total d’exécutions et de condamnations à mort sont classées secret d’État, il est impossible de surveiller de façon indépendante la situation dans ce domaine’’.

Les statistiques d’Amnesty International relatives à toutes les exécutions qui ont été recensées ne comprennent donc pas les celles qui ont eu lieu en Chine. Cependant, on estime que Pékin procède chaque année à plusieurs milliers d’exécutions, ce qui la classe en tête des pays où ont lieu le plus grand nombre d’exécutions, devant l’Iran (246+), l’Égypte (107+), l’Irak (45+) et l’Arabie saoudite (27). Ils ont été responsables, à eux seuls, de 88 % de toutes les exécutions recensées dans le monde en 2020.

En Égypte, le nombre d’exécutions enregistré durant l’année a triplé, le pays se classant ainsi au troisième rang mondial en 2020. Au moins, dit-on, 23 des personnes exécutées ont été condamnées à mort dans des affaires liées à des ‘’violences politiques’’ et à l’issue de procès manifestement ‘’iniques’’, entachés par l’utilisation d’’’aveux’’ extorqués et par d’autres ‘’graves violations des droits humains, notamment la torture et la disparition forcée’’.

Selon le rapport, un pic a été enregistré en octobre et en novembre, au moment où ‘’les autorités égyptiennes ont exécuté au moins 57 personnes (53 hommes et 4 femmes)’’. Le nombre d’exécutions recensées en Iran a continué d’être inférieur à celui qui avait été relevé les années précédentes, ‘’mais le pays a, de façon croissante, utilisé la peine de mort comme arme de répression politique contre les dissident·e·s, les manifestant·e·s et les membres de minorités ethniques, en violation du droit international’’.

De nombreux pays dans la région Asie et Pacifique ont continué de ‘’violer le droit international et les normes connexes qui interdisent le recours à la peine de mort pour les crimes qui ne relèvent pas de l’homicide intentionnel’’, d’après d’Amnesty International.

Au moins 483 personnes exécutées en 2020

Des condamnations à mort ont ainsi été prononcées pour des infractions à la législation sur les stupéfiants en Chine, en Indonésie, au Laos, en Malaisie, à Singapour, au Sri Lanka, en Thaïlande et au Viêt-Nam ; pour corruption en Chine et au Viêt-Nam ; et pour blasphème au Pakistan. Au Bangladesh et au Pakistan, des sentences capitales ont été prononcées par des tribunaux qui ont été créés au titre de lois spéciales et qui suivent généralement une procédure distincte de celle des tribunaux de droit commun. Aux Maldives, cinq personnes âgées de moins de 18 ans, au moment des faits qui leur étaient reprochés, étaient toujours sous le coup d’une sentence capitale, révèle la même source. Selon qui, les États-Unis ont été le seul pays des Amériques à avoir procédé à des exécutions en 2020.

En effet, en juillet, le gouvernement de Donald Trump a procédé à la première exécution fédérale depuis 17 ans, et cinq États ont, à eux seuls, exécuté sept personnes. Le nombre d’exécutions n’a jamais été aussi bas depuis 10 ans.

Au niveau mondial, au moins 483 personnes ont, à la connaissance d’Amnesty International, été exécutées en 2020 (ce chiffre ne tenant pas compte des pays où les statistiques relatives à la peine de mort sont classées secret d’État ou pour lesquels on ne dispose que d’informations très restreintes : la Chine, la Corée du Nord, la Syrie et le Viêt-Nam). Ce chiffre ‘’désolant’’ est cependant le plus faible qu’Amnesty International ait enregistré depuis au moins 10 ans. Il représente une baisse de 26 % par rapport à 2019, et de 70 % par rapport au pic de 1 634 exécutions recensées en 2015.

Le rapport indique que cette chute du nombre d’exécutions résulte de la baisse enregistrée dans certains pays non-abolitionnistes et, dans une moindre mesure, de l’interruption des exécutions décidée dans certains cas en raison de la pandémie. Le nombre d’exécutions recensées en Arabie saoudite a chuté de 85 %, passant de 184 en 2019 à 27 en 2020, et de plus de 50 % en Irak, où il est passé de 100 en 2019 à 45 en 2020. Aucune exécution n’a été recensée au Bahreïn, au Bélarus, au Japon, au Pakistan, à Singapour et au Soudan, alors qu’en 2019, ces pays avaient tous appliqué des sentences capitales.

Le nombre de condamnations à mort recensées à travers le monde (au moins 1 477) a également diminué, avec une baisse de 36 % par rapport à 2019. Amnesty International a relevé une diminution du nombre de condamnations à mort dans 30 des 54 pays où des sentences capitales ont été recensées. Cette baisse serait liée dans plusieurs cas à des retards et des reports concernant les procédures judiciaires dus à la pandémie. Les exceptions les plus notables à cette tendance ont été observées en Indonésie, où le nombre de condamnations à mort recensées en 2020 (117) a augmenté de 46 % par rapport à 2019 (80) ; et en Zambie, ce pays ayant prononcé 119 condamnations à mort en 2020 (soit 18 de plus qu’en 2019), ce qui représente le chiffre le plus élevé enregistré en Afrique subsaharienne.

‘’Abolir’’ la peine de mort

En 2020, le Tchad et l’État du Colorado, aux États-Unis, ont aboli la peine de mort. Le Kazakhstan s’est engagé à l’abolir au titre du droit international, et la Barbade a procédé à des réformes afin de supprimer l’imposition obligatoire de la peine capitale. En avril 2021, 108 pays ont déjà aboli la peine de mort pour tous les crimes, et 144 pays l’ont abolie en droit ou dans la pratique. Il faut que cette tendance se poursuive. ‘’Même si certains gouvernements ont continué d’utiliser la peine de mort, le bilan pour 2020 est globalement positif, selon le rapport.

Le Tchad a aboli la peine capitale, de même que l’État du Colorado aux États-Unis, et le nombre d’exécutions recensées a continué de diminuer, le monde se rapprochant ainsi de l’objectif ultime : ‘Reléguer dans les livres d’histoire la peine de mort, qui est le châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit, compte tenu du fait que 123 États - un chiffre qui n’avait encore jamais été atteint - ont soutenu l’appel de l’Assemblée générale des Nations Unies en faveur d’un moratoire sur les exécutions, la pression s’accroît pour que ceux qui sont encore à la traîne rejoignent ce mouvement’’. Amnesty International renseigne également que la Virginie est récemment devenue le premier État du sud des États-Unis à avoir supprimé la peine de mort, et plusieurs projets de loi visant à l’abolir au niveau fédéral sont en instance devant le Congrès des États-Unis. Dans ce contexte de mouvement mondial persistant ‘’vers l’abolition de la peine de mort’’, il est demandé au Congrès des États-Unis de ‘’soutenir’’ les initiatives législatives visant à l’abolition de ce châtiment.

‘’Nous demandons aux autorités de tous les pays qui n’ont pas encore aboli la peine de mort, de prendre les mesures nécessaires en 2021 pour mettre fin, une fois pour toutes, aux homicides judiciaires. Nous continuerons de faire campagne tant que la peine de mort n’aura pas été abolie partout et définitivement’’, plaide l’ONG.

BABACAR SY SEYE