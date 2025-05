Soulier d’or européen pour la première fois de sa carrière, Kylian Mbappé devra se contenter de ce lot de consolation, au terme d’une saison décevante collectivement avec le Real Madrid.

Comme trop de choses dans le football moderne, les critères de victoire au Soulier d’or sont complexes. Seuls comptent les buts inscrits en championnat, mais ce même nombre de buts ne suffit pas. Il faut en effet également se fier au coefficient des ligues dans les- quelles vous évoluez. Les championnats classés de la première à la cinquième place à l’indice UEFA disposent ainsi d’un coefficient de 2, ceux classés de la sixième à la 22e place d’un coefficient de 1,5 et le reste, d’un coefficient de 1.

Pour Kylian Mbappé, le calcul est donc le suivant : 31 buts marqués dans une Liga au coeff 2, donnant donc un total de 62 points au classement final de ce Soulier d’or. Viktor Gyökeres, lui, a marqué 39 buts, mais dans une Liga Portugal au coeff 1,5, il ne récolte ainsi que 58,5 points au classement. Tant mieux pour le Kyks, qui remporte un premier trophée individuel sous les cou- leurs du Real Madrid, en dépit d’une saison foirée. Et pour cause, cette maigre consolation ne rattrape que trop peu la campagne collective médiocre d’un Mbappé qui aurait certainement préféré soulever la Ligue des champions.

La saison du Français aura, de toute manière, mis six mois à démarrer. Entre adaptation sportive, histoires privées et pression logique, le 9 n’a quasiment rien fait d’août à décembre. Une disette symptomatique du bourbier collectif dans lequel s’est retrouvé Kylian Mbappé en arrivant à Madrid. Certainement reposée sur ses lauriers grâce aux succès de 2024, la jeune bande de Carlo Ancelotti a un peu peiné à faire faire de la place à son nouvel atta- quant. Un coup dans le couloir gauche – quitte à marcher sur les panards de Vinícius Júnior –, un coup dans un rôle de buteur pur qui ne lui correspond pas forcément, rarement Mbappé n’a semblé à son aise pendant la période automne hiver.

En attendant Xabi Alonso

Il a donc fallu attendre décembre, une interview chez Mouloud Achour et l’essoufflement de Vinícius Júnior et Rodrygo pour voir l’intéressé reprendre confiance. Libre sur le front de l’attaque, Mbappé a pu retrouver son rôle de 7 et demi occupé à Paris et enquiller les pions. Un poil trop tard. Si son triplé face à Manchester City en barrages de Ligue des champions a donné l’impression d’un retour en forme madrilène, le mal était déjà fait. Incapable de venir à bout du FC Barcelone par exemple (quatre défaites en autant de Clásicos), ce Real Madrid 2024- 2025 n’a jamais été conquérant. Et n’a jamais été construit pour Kylian Mbappé.

En résumé, la valeur donnée à ce Soulier d’or est évidemment bien exagérée. Oui, Mbappé est le premier Français à le remporter depuis Thierry Henry en 2005 et il ne le doit évidemment qu’à son excellente fin de saison, mais le goût d’inachevé persiste, tant le collectif merengue n’a pas su se montrer à la hauteur, notamment dans les grands matchs. Inférieur à Barcelone, à Liverpool, à Arsenal et même à l’AC Milan, le Real a aussi été victime de sa lenteur au démarrage qui a coûté un temps irrattrapable quand on aspire à remplir l’armoire à trophées.

Et Kylian Mbappé peut bien marquer 31 fois dans la saison (42 toutes compéti- tions confondues), si cela ne rap- porte rien de gros au printemps : pour quoi faire ? Mais que les pessimistes se rassurent. Le réveil du Bondynois ne peut être qu’un signal positif envoyé à Xabi Alonso, tout juste nommé entraîneur du Real Madrid. Le Basque a évidemment suivi la sai- son et sait à quoi s’en tenir, s’il veut avoir la meilleure version du Kyks. Quelques billes à proposer : ne pas déroger à son 3-4-3 pour favoriser encore plus cette position de 7 et demi et faire d’Arda Güler sa rampe de lancement. Car si le collectif se met au diapason, Mbappé plantera encore plus. Et le Soulier d’or ne sera alors qu’un trophée secondaire dans sa saison.

