Malick Diop a été condamné, hier, à deux ans de prison ferme, pour vol en récidive. Pour passer inaperçu, le condamné s’introduisait très tôt chez ses victimes et se déguisait en talibé.

Âgé d’une vingtaine d’années, Malick Diop a fait face au juge du tribunal d’Instance de Dakar. A la barre, contre toute attente, le comparant reconnaît le chef de vol qui lui est reproché. Jugé plusieurs fois pour des faits similaires, le prévenu lâche : ‘’je ne regrette rien.’’

Revenant sur le déroulement des faits, la partie civile Ibrahima Ndongo déclare : ‘’Il a fait semblant d’être un talibé, pour tromper la vigilance de la femme de ménage. C’était samedi dernier, entre 8 h et 9 h. Il a profité que la porte principale soit ouverte pour s’introduire dans l’immeuble. Quand un de mes voisins lui a demandé la raison de sa présence dans le bâtiment, il a répondu qu’il avait soif. Mais, en réalité, il squattait dans l’immeuble dans l’unique but de voler. Il est parvenu à entrer dans mon appartement et s’est introduit discrètement dans ma chambre. Pendant ce temps, j’étais dans l’autre pièce en train de me reposer. Il est ressorti de ma chambre avec mon sac.’’

Selon le plaignant, quand il a senti la présence de l’intrus, il a sursauté de son matelas et a réussi à attraper Malick qui était sur le point de prendre la fuite. Ne disant pas son dernier mot, ce dernier résiste farouchement à son arrestation et tente de sauter du troisième étage. N’eût été la perspicacité d’Ibrahima Ndongo, le drame allait se produire.

Interrogé une nouvelle fois sur ce qui l’a poussé à vouloir sauter de l’immeuble, Malick Diop, d’une témérité inouïe, peste : ‘’Une fille qui était dans l’appartement a menacé de me filmer et de mettre la vidéo sur TikTok.’’

Outrée par l’attitude du prévenu qui n’a montré aucune once de regret, la déléguée du procureur de la République a requis deux ans d’emprisonnement ferme contre lui. ‘’Il a clairement dit qu’il ne regrette pas son acte. Il a un passé pénal très lourd. Il a comparu plusieurs fois à la barre de cette juridiction’’, a-t-elle motivé sa demande.

Finalement, le juge a suivi le réquisitoire du ministère public, en condamnation Malick Diop à deux ans d’emprisonnement ferme.