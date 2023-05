La protection des droits des migrants a toujours occupé une place importante dans les actions du Réseau migration développement (Remidev). Toutes les activités développées s’inscrivent dans une dynamique de promotion, de vulgarisation et de protection des droits des migrants, réfugiés, apatrides et personnes déplacées. Ces textes signés et ratifiés engagent les États en termes de protection, car les droits des migrants doivent être respectés en tout temps et lieu du fait de leurs caractères universels, indivisibles et inaliénables.

Aussi, ces instruments juridiques permettent aux migrants de jouir de leurs droits et aux acteurs de la société d’avoir des arguments juridiques pour mieux jouer leur rôle d’alerte et de veille. Malgré qu’il n’existe aucune structure au Sénégal ayant pour mandat de gérer le fait migratoire dans sa transversalité (émigration, immigration, migration de travail, migration climatique...), les OSC de défense des droits des migrants interviennent dans différents domaines tels que le plaidoyer, la sensibilisation, la formation, le développement ; la protection, l’information.

Au vu de leurs missions et des mutations régulières du contexte juridique, elles ont besoin de renforcer leurs compétences afin de mieux contribuer à la définition des politiques publiques liées aux migrations. C’est dans ce contexte particulier que le Remidev conformément à son plan d’action 2022-2023 inspiré de son plan stratégique quinquennal a organisé une session de renforcement de capacités portant sur le cadre juridique de protection des droits des migrants, réfugiés, apatrides et personnes déplacées.

...L’objectif général, selon Amath Sarr du Remidev, est de permettre aux organisations de la société civile d’approfondir leurs connaissances sur le cadre juridique de protection des droits des migrants, réfugiés, apatrides et personnes déplacées. Il s’agissait aussi d’outiller et améliorer le niveau de connaissance des participants sur les aspects juridiques liés à la protection des droits des migrants en général, d’identifier les goulots d’étranglement liés à l’application des textes juridiques, formuler des recommandations en vue de promouvoir l’application des instruments juridiques. ‘’Nous attendons, à l'issue, que des acteurs soient plus à l’aise sur les questions juridiques de protection des droits des migrants. Les difficultés liées à l’application des textes passés en revue et répertoriés. Des jalons posés en vue de renforcer notre plaidoyer sur l’application des textes juridiques de protection’’, a indiqué M. Sarr.