Dans le cadre de la campagne électorale en vue des Locales du 23 janvier prochain, le Réseau national des acteurs pour le développement de la petite enfance au Sénégal (Renadpe), fort de ses vingt organisations de la société civile, s'adresse aux différentes listes de candidats. Il les invite à une meilleure prise en compte de la petite enfance dans leur programme.

Le Renadpe a, par ailleurs, rappelé quelques prérogatives des futurs élus locaux vis-à-vis de cette couche de la population. Parmi ces devoirs il y a la construction et l'équipement des écoles préscolaires, la participation à l'administration des écoles préscolaires et le recrutement de personnel d'appoint des écoles préscolaires. Pour une meilleure prise en charge, par les candidats, des enfants, le Renadpe a rappelé que "la petite enfance est une période délicate et d'une haute importance pendant laquelle une protection et une stimulation des facultés cognitives psychomotrices et socioaffectives sont essentielles. Elles permettent de jeter les bases d'un bien-être et du développement de l'enfant".

...Le Renadpe encourage les listes à soulever dans leurs adresses les problématiques relatives à la prise en charge de la petite enfance dans leurs communes ou leurs villes afin de lui garantir un meilleur avenir. Plus concrètement, le réseau œuvrant pour l'épanouissement de la petite enfance a fait quelques propositions aux communes et aux villes. Il leur propose de penser à accroître substantiellement les investissements en faveur de la petite enfance, à assurer une gestion transparente et vertueuse des ressources de la petite enfance, à renforcer le cadre de protection des enfants, parmi tant d'autres recommandations mises sur la table. Le Renadpe, donc, reste convaincu que l'édification de communes ou de villes résilientes et amies des enfants, qui garantissent l'égal accès de tous les enfants à des services de qualité, passe nécessairement par des programmes d'investissement communaux généreux et volontaires en faveur de la petite enfance.