La promotion de 1999 de la faculté des Sciences juridiques et politiques (FSJP) de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) s’est entretenue, hier, avec les jeunes diplômés en droit. Regroupés dans une association dénommée Promo’99, ces anciens promotionnaires s'engagent à accompagner les jeunes vers les possibilités d’emploi après le diplôme.

Après plus d’une décennie où chacun faisait son petit bonhomme de chemin, 300 anciens étudiants de la faculté des Sciences juridiques et politique (FSJP) jugent utile de servir l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), leur lieu de formation. Pour apporter leur pierre à l’édifice, ils décident d’accompagner l’insertion des jeunes diplômés dans les métiers du droit et, comme le soutient Ousseynou Kane, ‘’d’être utiles à la société, particulièrement à l’Ucad’’.

Le président de l’association Promo’99 va plus loin : ’’Au-delà des retrouvailles, on a eu l’idée de venir à l’université organiser un mini-forum au cours duquel, nous allons essayer d’orienter les étudiants. On s’est rendu compte qu’après l’obtention du diplôme, c’est difficile de trouver un chemin pour s’insérer dans la vie professionnelle. Aussi, les diplômés en droit ont tendance à penser qu’il n’existe que les concours de l’École nationale d’administration (Ena), de la magistrature… Or, il y en a d’autres. Le métier d’huissier est là, du notaire, d’expert judiciaire… et dans d’autres situations où ils peuvent être créateurs d’emplois’’.

Pour une bonne réussite de cette mission, des stands sont exposés selon les opportunités d’insertion professionnelle. Il y a aussi des institutions qui ont pris part à la rencontre, comme les programmes et projets destinés à la promotion de l’emploi des jeunes. Il s’agit notamment de l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes (ANPEJ), du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac). L’esprit entrepreneurial et l’auto-emploi sont aussi institués comme réponse à la problématique du chômage des jeunes. Ceux-ci peuvent être aidés dans leurs projets dont les meilleurs sont sélectionnés et financés par la Délégation à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (Der/FJ).

C’est d’ailleurs tout cela qui fait dire à M. Kane que le droit mène à tout, qu’il est transversal.

Cette initiative de la Promo’99 va aussi permettre aux étudiants de pouvoir bénéficier de stages. Ce qui n’était pas évident, d’après les propos du doyen de la faculté des Sciences juridiques et politiques, Alassane Kane. ’’Trouver un stage après la formation est l’une des difficultés majeures pour nos étudiants. Mais grâce à ce partenariat, on espère résoudre le problème’’, dit-il. De son avis, les différentes promotions ont toujours une pensée pour la FSJP. ‘’Pratiquement, toutes les promotions qui ont été baptisées ici veulent faire des choses pour la faculté’’. Toutefois, à l’en croire, l’initiative de la Promo’99 a quelque chose d’historique. Il explique : ’’C’est la première fois que nous organisons une pareille cérémonie. C’est-à-dire une signature de convention avec d’anciens étudiants qui se regroupent dans une structure formelle pour nouer un partenariat avec la faculté et qui va déboucher sur plusieurs opportunités pour nos étudiants.’’ Même avis pour Isaac Yankoba Ndiaye.

Selon le doyen honoraire de la FSJP et, par ailleurs, Président du Conseil d’administration de l’Ena, ‘’c’est aujourd’hui qu’on a formalisé le geste de la Promo’99. Toutefois, elle a toujours fait des actes. Elle est très impliquée dans les affaires de la faculté’’, déclare-t-il.

Aujourd’hui, cette association, qui vient d’être mise sur les fonts baptismaux, est composée de cadres de l’Administration, de personnalités de la société civile, du patronat et de la diaspora. Au-delà même d’accompagner les jeunes diplômés de la FSJP, elle est intéressée, d’une manière générale, par les activités de l’université. En tant que point focal de la fondation Ucad, M. Ndiaye fait savoir : ’’J’ai déjà contacté le président de la Promo’99 qui va faire passer le message dans leur groupe. Tout le monde est au courant qu’il faut participer au fonctionnement de l’Ucad. Je suis très heureux de leur engagement et de leur implication.’’ ‘’C’est déjà une tâche d’huile et j’espère que les autres vont suivre’’, poursuit l’ancien vice-président du Conseil constitutionnel.

Témoignages de quelques étudiants

Ils sont nombreux à manifester leur joie. En faisant le tour des stands, les étudiants, d’un air tout souriant, affichent déjà une satisfaction et un grand espoir. ‘’Je trouve que c’est très intéressant. Ça nous a permis d’en savoir plus sur des domaines comme la police, la douane… En tout cas, nous comptons beaucoup sur cette initiative’’, laisse entendre un étudiant qui a préféré parler sous le couvert de l’anonymat.

Quant à Maguette Ndoye, étudiante en Master de droit privé, elle est préoccupée à découvrir les possibilités d’emploi dans le cadre de sa formation :’’Je suis contente d’être là, pour avoir plus de connaissances, mieux connaitre les spécialités qu’on voudrait faire à l’avenir.’’

Cependant, Bassirou Diagne se veut prudent. Pour l’étudiant en Licence 1 à la FSJP, le plus important, c’est de passer à l’acte, avoir du concret. ’’La situation des étudiants est très difficile. Maintenant qu’on a organisé cette rencontre, je pense qu’il va falloir concrétiser tout ce qui a été dit. Nous avons vraiment besoin de savoir le chemin à emprunter pour arriver aux métiers liés au droit. De toute façon, je suis là et j’attends’’, fait-il savoir.

Cette activité se veut pérenne. Ainsi, ‘’elle sera organisée chaque année’’. À travers ce geste de la Promo’99 à l’endroit des jeunes de la FSJP, il faut noter que c’est dans le but de reprendre l’initiative d’un forum sur le thème ’’Insertion des jeunes diplômés dans les métiers du droit’’ que le ministère de la Justice avait mise en place au courant de l’année 2017.

