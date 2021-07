Sur le départ à Rennes, l'attaquant Mbaye Niang (26 ans, 12 apparitions et 1 but toutes compétitions pour la saison 2020-2021) suscite l'intérêt du FC Nantes, révèle L'Equipe, mais le quotidien sportif précise que l'international sénégalais n'envisagerait pas de rejoindre les Canaris.

Et pour cause, le journaliste italien Gianluca Di Marzio confirme la tendance des derniers jours et révèle que l'ex-Caennais vient de donner son feu vert pour rejoindre Venise, promu en Serie A ! Un accord entre les deux clubs est proche en vue d'un prêt avec option d'achat. Après ses expériences au Milan AC, au Genoa et au Torino, le finaliste de la Can 2019 est donc en passe de retrouver l'Italie.