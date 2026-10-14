Publié le 14 Oct 2026 - 19:56
REPRODUCTION DU POULPE 

Le ministère lance une vaste opération à Mbour

 

Le ministère des Pêches et de l’Économie maritime a lancé, mardi 13 octobre, au quai de pêche de Mbour, une opération d’immersion de 21 000 pots à poulpe. Une initiative destinée à favoriser la reproduction de cette espèce et à contribuer au renouvellement des stocks.

 

Le quai de pêche de Mbour a accueilli, mardi 13 octobre 2026, la cérémonie d’immersion des pots à poulpe organisée dans le cadre du Projet SENRM Pêche, financé par la Banque mondiale. Pour l’année 2026, le ministère des Pêches prévoit la mise à disposition de 21 000 pots à poulpe. Ces dispositifs artificiels constituent des habitats favorables à la reproduction du poulpe, une ressource importante pour les communautés de pêche de la Petite Côte. Lancée à Mbour, l’opération doit se poursuivre dans les autres sites de pêche du département.

Le choix de Mbour n’est pas fortuit. En 2025, le quai de pêche de la localité a enregistré le débarquement de 4 700 tonnes de poulpe, représentant une valeur estimée à près de 15 milliards de FCFA. Ces chiffres illustrent le poids de cette activité dans l’économie halieutique locale et soulignent l’enjeu de la préservation de la ressource.

Au-delà de l’immersion des pots, cette initiative met en lumière le rôle des communautés dans la gestion durable des pêcheries. Les Conseils locaux de pêche artisanale (CLPA) ont notamment été salués pour leur contribution à la pérennisation de cette pratique, issue d’une expérience pilote lancée en 2004 à Nianing avec l’appui de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

Le ministère entend également renforcer la dimension scientifique de l’opération. La Direction des Pêches maritimes, le Projet SENRM Pêche et les structures concernées, en relation avec le Centre de recherches océanographiques de Dakar-Thiaroye (CRODT), sont appelés à assurer un suivi rigoureux afin d’évaluer les effets du dispositif sur le renouvellement du stock de poulpe et d’accompagner la mise en œuvre du plan d’aménagement de cette pêcherie.

La cérémonie a réuni les autorités administratives et territoriales, les représentants des communautés de pêche, les organisations professionnelles ainsi que les partenaires techniques et financiers. Le ministère, représenté par le directeur de cabinet, salue la mobilisation des acteurs et leur contribution à la préservation des ressources marines nationales.

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economie
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