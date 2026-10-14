L’équipe féminine de football du Sénégal est qualifiée pour le troisième tour des qualifications des Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Vainqueures à l’aller contre la Tunisie (0-1), les Lionnes ont validé leur ticket en s’imposant (2-0), hier, lors de la manche retour au stade Léopold-Sédar-Senghor. Les deux buts de la victoire ont été inscrits par Ngénar Ndiaye.

Le verdict de la rencontre a été décidé dès la première période. Dominatrices, les protégées d’Abatalib Fall ont imprimé leur rythme dans ce match.

Après plusieurs tentatives infructueuses, les Sénégalaises ont fini par trouver la faille. Sur un service de Ndeye Awa Casset, autrice de l’unique but à l’aller, Nguénar a fini le boulot en mettant la balle au fond des filets après une belle action collective. L’ancienne attaquante de Dakar Sacré-Cœur a récidivé à la 26e minute de jeu. Sur un long dégagement de la portière Adji Ndiaye, Nguénar Ndiaye a pris de vitesse toute la défense tunisienne pour battre la gardienne Soulayma Jabrani.