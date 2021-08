Ouverte le 31 juillet pour une durée de 45 jours, ce n’est pas encore le rush pour la révision exceptionnelle des listes électorales, dans la commune de Dakar-Plateau. Les citoyens risquent d’attendre la dernière ligne droite pour se ruer vers les commissions et aller s’inscrire sur les listes électorales.

Dans la commune de Dakar-Plateau, l’affluence dans les commissions installées pour la révision exceptionnelle des listes électorales est faible, voire inexistante.

En effet, démarrées depuis le 31 juillet dernier, en vue des prochaines élections locales prévues le 23 janviers 2022, les inscriptions se font au compte-gouttes. Une habitude devenue une coutume chez les citoyens qui attendent toujours les dernières heures pour se ruer vers les commissions.

Selon le président de la commission Alassane Seck, ‘’tout se passe dans les règles de l’art’’, même si les citoyens viennent ‘’peu à peu’’. Très courtois, avec un ton très taquin, Alassane Seck souligne qu’en ‘’matière d’inscription, les Sénégalais attendent toujours la dernière minute pour faire un rush’’. Ainsi, seuls 150 inscrits sont enregistrés par jour, renseigne le président qui juge ces chiffres très faibles.

Très réticente au début, Khady finit par répondre à nos interpellations et juge l’attente trop longue. ‘’J’ai fait 2 heures pour pouvoir m’inscrire, alors qu’il n’y avait pas beaucoup de monde’’, dit-elle. Assise à l’entrée de la mairie, Fatou Guèye, Conseillère municipale et représentante du maire, déclare, elle, que ‘’pour le moment, la révision se passe bien’’. ‘’Comme on a l’habitude de recevoir la commission, nous n’avons pas de problème avec elle, parce qu’à chaque révision, c’est elle qui vient et nous travaillons dans la transparence’’. Celle-ci est composée des représentants du maire, des différents partis politiques et de la Commission électorale nationale autonome (Cena).

Si les inscriptions se passent normalement, comme l’ont indiqué les deux premiers interlocuteurs, Oumar Diao, lui, représentant du Parti démocratique sénégalais (PDS), souligne ‘’quelques problèmes concernant les certificats de résidence’’. Selon lui, les certificats de résidence venant de la police et de la gendarmerie ne sont pas pris en compte. ‘’Il s’est trouvé que le sous-préfet de Dakar a instruit le président du bureau que seule l’autorité administrative (le préfet, le sous-préfet, l’état civil de l’hôpital Principal) est habilitée à délivrer les certificats de résidence’’.

Pour la bonne marche de cette révision, M. Diao souhaite donc qu’il y ait la possibilité, pour les citoyens, de s’en procurer à la police et à la gendarmerie. ‘’Les gens font des va-et-vient exceptionnellement pour avoir un certificat de résidence, parce qu’il faut la signature du maire et ce n’est pas facile’’, ajoute Oumar Diao.

Pendant 45 jours, les citoyens sont invités à se rapprocher de la commission pour s’inscrire sur les listes électorales. Le représentant du PDS juge ce délai très court, en tenant compte des déplacements des populations, la Tabaski. ‘’Je pense que la date est un peu limite, vu que les citoyens sont dans les régions avec la fête très récente’’.

De plus, il sera compliqué, d’après lui, pour ceux qui sont à la recherche d’un duplicata, de l’avoir. ‘’Beaucoup de personnes ne vont pas s’inscrire, parce qu’il y a des citoyens qui ont perdu leur carte nationale d’identité et vont devoir chercher un certificat de perte, retourner à la police pour un duplicata, alors que les jours ne les attendent pas’’, regrette-t-il.

Madame Guèye, elle, ne partage pas ce point de vue. ‘’C’est un acte civil. Pour les primo-votants, en une semaine, on peut avoir la carte CEDEAO. C’est une question d’engagement’’. ‘’Nous allons faire 45 jours à la commission. Si vraiment ils veulent s’inscrire, ils vont le faire’’, renchérit le président qui demande aux citoyens de venir en masse pour s’inscrire.

13 h. L’heure de la pose pour la commission : seuls 37 citoyens ont été enregistrés, depuis le matin.

ARAME FALL NDAO (Stagiaire)