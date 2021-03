Cette lettre qui a été adressée à SAMBA LAOBE est une lettre adressée aussi à tous ceux qui dirigent le Sénégal...

Donc la lettre de Cheikh Ahmadou Bamba khadimou rassoul a bien été adressée à Macky Sall, puisque nouveau roi du Sénégal.

Contenu de la lettre:

"Saches que le pouvoir que tu détiens actuellement,en ce monde ne t'est parvenu qu'après avoir été soustrait des mains d'autres rois comme toi qui t'ont précédé.

Et qu'un jour viendra où ce même pouvoir te sera repris de tes mains pour être cédé à d'autres rois qui te succéderont.

Donc s'il arrive certains jours où la vie te semble favorable et t'assiste contre tes adversaires,saches qu'il en sera d'autres où elle favorisera tes adversaires contre toi.

Et si quelque fois elle t'a fait rire,quelques fois aussi elle te fera pleurer.

Que donc que la joie qu'elle t'inspire ne t'abuse pas,car ce monde est par nature trompeur et fourbe.

Il arrive souvent qu'il se retourne brutalement contre toi pour te leurrer et te faire tomber dans un piège...

Ainsi,je te recommande de toujours préserver à assister les plus faibles,les pauvres et les nécessiteux,et de ne jamais tomber dans la tyrannie et l'injustice.

Car"tout homme injuste le regrettera un jour" et " tout tyran assumera sa propre perte"

Hélas,parfois la perte de toute sa famille et de ses proches alliés.

Alerte Macky sall nouveau roi du Sénégal !

"N'oublies jamais que la puissance que tu détiens et toutes les faveurs qui en découlent ne te sont,en vérité,parvenues qu'à travers la mort d'autres personnes qui les détenaient avant toi et du fait que ces mêmes jamais se sont départies de ces dernières pour de bon.

Par conséquent,attends toi à ce que ces mêmes privilèges te délaissent un jour de la même façon qu'ils te soient parvenus...

Macky sall roi du Sénégal,rappelles toi de ce qui est arrivé au président Abdoulaye wade...

Fais donc preuve de persévérance dans les actes qui te seront utiles dans les 2 mondes,ici-bas et dans l'au-delà,avant que tu tournes un jour définitivement le dos à ces avantages purement alimentaires ou bien que ceux-ci se détournent à jamais de toi.

Bref,tous ces propos de Serigne touba khadimou rassoul t'ont été répétés par Serigne Mountakha Mbacke khalife général des mourides,dans sa grande générosité.

Et tu as préféré lui tourner le dos et aller dans le sens des " Layam...Layam "

Par ailleurs,

Le patriote Dame Mbodj t'a crié fort dans tous les plateaux de télé du Sénégal et dans les réseaux sociaux d'abandonner les "Layam...Layam".

Là aussi tu as excellé dans un mutisme autiste profond,nous t'avons tous parlé pour te ramener à la raison.

Sois raisonnable Macky Sall tu ne pourras pas briguer un 3ème mandat.

L'essentiel c'est que tu te concentres sur ton dernier mandat et ton dernier rapport présidentiel avec le Sénégal !

Mais nous avons tous constaté que tu es têtu et fatalement habité par l'ivresse du pouvoir qui rend fou.

C'est dans cette dernière phase que s'achèvent les recommandations de Serigne touba:

《Si jamais tu consens à t'y conformer, ce sera à ton profite, autrement [ tu en assumera toutes les conséquences].

Car nous appartenons tous à dieu et c'est vers lui que nous retournerons.

Quoi qu'il advienne !

En effet,votre entêtement à poursuivre les manifestants et à continuer à les arrêter en utilisant des images des caméras n'est pas une bonne chose.

Cela va attiser bientôt une autre crise destructrice.

En effet,

Votre comportement malsain prouve que dans votre esprit,vous considérez Serigne Mountakha Mbacke khalife general des mourides comme un citoyen Sénégalais ordinaire.

In est évident que les révélations du chroniqueur Eric ZEMMOUR confirment que vous avez plus de respect à Emmanuel Macron président de France qu'à nos khalifes généraux.

Es-tu encore sourd ou méprisant à l’égard de Serigne Mountakha Mbacke ?

Pour finir saches que ton chiffre de 300 milliards de francs cfa pour atténuer l'émeute est une fantaisie, voire un bluff.

Le surendettement actuel du Sénégal ne permet pas en restant sérieux de trouver cette solution de 300 milliards pour les jeunes.

De plus 1% du budget du Sénégal pourrait rembourser les dizaines de milliards engloutis dans les émeutes. Alors, arrêtes de continuer à leurrer les Sénégalais...encore.

Macky arrête tes rêves cauchemardesques, le Sénégal est en agonie entre vos mains toi et tes alliés, déjà du sang de la jeunesse coule et des morts sont enregistrés dans tes 2 mandats,alors chers compatriotes arrêtons cela !

Un éminent journaliste de la DTV disait récemment " vaut mieux que certains se taisent que créer le chaos avec leurs mauvaises paroles, en parlant de votre ministre de la justice ".

Entre Dame Mbodj et tes alliés incompréhensibles et incapables, les Sénégalais choisiront largement l'inventeur de la formule《Layam...Layam》.

Propos recueillis et analysés par l'éminent prof hors classe

Serigne khadimou rassoul Thiam. Article signé par le Pr. Hors classe

Serigne khadimou rassoul Thiam.