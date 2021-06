Les Sénégalais en Chine rencontrent ‘’d’énormes problèmes’’ actuellement liés à l’expiration de leur passeport. L’alerte a été lancée hier, par le président des Sénégalais basés en Chine dans une note transmise à EnQuête. ‘’Nos cartes bancaires sont bloquées et actuellement, on risque d’être en situation irrégulière, car le service d’immigration de certaines provinces refuse, désormais, de délivrer les visas temporaires d’un mois qu’ils nous donnaient exceptionnellement, depuis quelques mois.

Nous nous sommes organisés, depuis l’année dernière, pour anticiper sur le problème d’expiration des passeports durant cette période où la Covid-19 rend compliqué tout déplacement. Nous sommes dans l’impossibilité de renouveler nos passeports sur place, car ni l’ambassade du Sénégal en Chine, ni le consulat du Sénégal à Guangzhou ne dispose d’un bureau à même de nous renouveler nos passeports. Ce qui est très déplorable, vu l’éloignement de la Chine et la forte communauté sénégalaise y vivant’’, rapporte Babacar Niang.

...Notre source note que le confinement de la Chine dont la fermeture de ses aéroports dépend de l’évolution hasardeuse des cas, rend ‘’incertain sinon très difficile’’ un retour dans le territoire en cas de sortie. ‘’Étant pour la majorité des étudiants et commerçants dont toutes les activités se passent en Chine, notre déplacement vers le Sénégal serait très compliqué à gérer, à cause des raisons que nous avons citées. Nous voulions d’abord nous organiser pour cotiser et essayer de tout gérer nous-mêmes. Mais, au dernier moment, l’Etat a décidé d’envoyer une mission officielle, ce que nous avions salué. Mais, depuis plus de 5 mois, cette mission tarde à venir, malgré toutes les tractations entreprises çà et là.

En ce moment, nous sommes désemparés, car beaucoup de nos passeports ont dépassé leur date d’expiration’’, poursuit-il. Selon le Président des Sénégalais vivant en Chine, la première particularité du pays où ils sont est que la loi est au-dessus de tout. ‘’Ne pas être en règle est passible d’emprisonnement et au mieux de rapatriement. Ce qui serait désastreux, surtout pour les étudiants qui verront leurs études compromises. Les Chinois ont fait ce qu’ils ne font jamais d’habitude : passer outre leurs lois pour nous délivrer des visas temporaires qui n'ont qu'une validité d'un mois renouvelable. Malgré cette solution provisoire, nos cartes bancaires sont bloquées, rendant notre subsistance encore plus compliquée et certains qui travaillaient ont vu leur contrat résilié’’, signale M. Niang.