Âgé de 72 ans, Amidou Ndao a comparu à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour coups et blessures volontaires sur son beau-fils. Au cours d’une dispute avec son épouse, le vieux, qui n’a pas apprécié l’intervention de celui-ci, lui a porté un violent coup de machette à l’avant-bras. Le jeune homme s’en est tiré avec une blessure ayant entrainé une incapacité temporaire de travail (ITT) de 20 jours.

C’est avec un bras sous pansement que Moustapha Mbaye s’est dirigé au prétoire du tribunal des flagrants délits de Dakar. Ses blessures sont occasionnées par le mari de sa mère, Amidou Ndao, qui a comparu pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 20 jours. À côté d’eux, Mme Souaré, qui est également partie civile dans cette affaire.

Il ressort des débats d’audience que c’est suite à une dispute du couple que le jeune homme, Moustapha Mbaye, a reçu un coup de machette à l’avant-bras gauche. Il tentait de protéger sa mère de la furie de son beau-père qui s’en prenait à elle.

En effet, selon la dame, le jour des faits, Amidou Ndao lui a notifié qu’elle est répudiée. Sur ces entrefaites, il lui a intimé l’ordre de quitter le domicile conjugal. La dame lui a opposé un refus catégorique, arguant qu’elle a toujours participé aux dépenses de la maison. En outre, elle renseigne que son mari, qui était sorti, avait menacé d’en découdre avec elle, s’il la retrouve à la maison. ‘’C’est ainsi que j’ai fermé la porte à clé. À son retour, il est passé par le balcon et a fait irruption dans la chambre. Muni de sa machette, il m’a frappé sur le plat de l’arme aux fesses et aux bras. C’est ainsi que mon fils est venu pour nous séparer. C’est par la suite qu’il lui a donné le coup à l’avant-bras et son sang giclait’’, a relaté la dame.

Des propos confortés par son fils qui réclame la somme 600 mille francs CFA pour dédommagement. Tandis sa mère, elle, a sollicité 500 mille francs CFA pour réparation du préjudice causé.

Entendu à son tour, Amidou Ndao, âgé de 72 ans, a reconnu les faits. Toutefois, il renseigne que s’il a donné un coup de machette à son beau-fils, c’est parce que ce dernier lui a asséné un violent coup de poing à l’œil. Il s’est, par ailleurs, excusé auprès de son épouse et de Moustapha Mbaye.

À la suite du parquet qui a requis l’application de la loi, les avocats de la défense ont sollicité une application bienveillante de la loi.

Finalement, Amidou Ndao a été reconnu coupable du délit de coups et blessures volontaires. Il a écopé d’une peine de 6 mois d’emprisonnement assortis du sursis. Il est contraint d’allouer 600 mille francs CFA à Moustapha Mbaye. Quant à son épouse, elle a été déboutée.

