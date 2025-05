Coupes d'Afrique des nations des moins de 17 et de 20 ans. En l'espace d'un mois, le Sénégal a été déchu de ses deux titres continentaux. Au Maroc (U17), comme en Égypte (U20), les Lionceaux sont sortis, lors des quarts de finale. Dans ces moments de disette, les Lions du Beach Soccer sont parvenus à tirer leur épingle du jeu et sauver un peu les meubles.

Une fois le sommet atteint, le plus difficile demeure d'y rester. Janvier 2024, le Sénégal, ultime favori pour se succéder à lui-même lors de la Coupe d'Afrique des nations en Côte d'Ivoire, se fait éliminer par le pays hôte. C'est un grand tournant du tournoi ivoirien, le champion en titre sort dès les huitièmes de finale aux tirs au but.

Un peu plus d'une année plus tard, on ne pouvait pas soupçonner que cette première déconvenue allait être l'entame d'une dégringolade au niveau continental. Pour les U17 sortis, à l'instar de leurs aînés, par la Côte d'Ivoire, cette contre-performance les prive en même temps du prochain Mondial de la catégorie, prévu au Qatar, en novembre prochain.

Du côté des U20, le parcours a été assez similaire. Les protégés de Serigne Saliou Dia sont tombés face au Nigeria. Là, itou, pas de billet pour le Chili afin de prendre part à la Coupe du monde des U20 en septembre 2025.

Mais rappelons que pour cette dernière catégorie, il y avait déjà des signes d'un tournoi qui allait être compliqué dès la phase de poules : une qualification in extremis, avec 4 pts.

Comment retrouver l’efficacité

À côté du constat froid : la perte de ces trophées continentaux, une certaine clémence dans l'analyse s'impose. Les catégories jeunes, U17 et U20 notamment, se régénèrent très rapidement. Ainsi les talents ayant favorisé l’obtention d'un trophée changent rapidement de niveau. En même temps, les adversaires aiguisent de plus en plus leurs armes, pour venir à bout de l'équipe à battre : le Sénégal, au moins pour cette décennie, toutes catégories confondues.

Cependant, même si les éliminations du Sénégal semblent prématurées, surtout pour une équipe championne en titre, les Lions n'ont jamais été ridicules, lors des tournois. Les Sénégalais étaient souvent dominateurs, mais ont montré des lacunes dans la zone de vérité. L'entraîneur des U20, Serigne Saliou Dia, s'est d'ailleurs arrêté sur ce problème, à l'issue de l'élimination de ses poulains. ‘’Il est évident que nos équipes nationales ont du mal à finir leurs actions, éprouvent des difficultés à marquer des buts. Ce ne sont pas uniquement les moins de 20 ans, c'est tout le football sénégalais qui est concerné. Maintenant, il faudra qu'on travaille à remédier à cela. Car le football, c'est celui qui marque le plus qui remporte la partie”.

Le cauchemar des tirs au but

Lors de son seul sacre en Can et pour sa qualification à la Coupe du monde Qatar-2022, le Sénégal a dû son salut aux tirs au but. Dès lors, on a cru que les Lions prenaient désormais leurs marques sur un exercice qui leur faisait presque toujours défaut. Les compétitions suivantes ont montré que c'était un feu de paille. Car de la Can ivoirienne à celle égyptienne, en passant par le tournoi marocain, les Lions ont fait preuve de maladresse aux TAB. Contrairement à ce que d'aucuns pourraient penser, cet exercice est loin d'être une simple loterie.

Demi-finalistes au Mondial de Beach Soccer aux Seychelles, les Lions constituent tout de même une source de satisfaction. Après un parcours en phase de groupes réussi, la bande à Al Seyni Ndiaye a sorti l'Italie, plusieurs fois finaliste de la compétition. Battus dans le dernier carré par la Biélorussie, les Lions du Beach Soccer ont terminé le tournoi au pied du podium, après leur défaite face au Portugal.

Toujours est-il que même si les Lions règnent sans partage en Afrique avec 8 sacres sur 12 possibles, au niveau planétaire, on a du mal à briser le plafond de verre.

MAMADOU DIOP