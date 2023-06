Sage de BBY 

Le Secrétariat national du Conseil des sages de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) a tenu sa réunion périodique de suivi de ses activités et des actualités de la vie nationale le samedi 10 juin. Au terme de cette réunion, selon un communiqué reçu à notre rédaction, les sages de la mouvance présidentielle ont déploré les violentes manifestations qui ont eu pour cadre la capitale Dakar et des villes à l'intérieur du pays. Le secrétariat national a noté avec émoi le bilan des morts, essentiellement des jeunes à Dakar et dans les régions. Il a constaté le nombre important de blessés tant dans la population que les forces de défense et de sécurité.

‘’Le secrétariat national regrette toutes les violences de toutes sortes exercées sur des personnes, les destructions et incendies de biens, ainsi que d'édifices publics et privés. Il s'est particulièrement ému des actes de dégradation du patrimoine de la prestigieuse université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), institution d'enseignement supérieur si chère historiquement au Sénégal et à l'Afrique. Il estime que ces actes violents ont induit de lourdes perturbations dans la circulation des biens et des personnes, la marche de plusieurs secteurs de la vie nationale.

Cependant, il félicite et encourage’’. Devant cette situation nationale, le Conseil des sages dit appeler toutes les forces vives de toutes obédiences (politiques, sociales et religieuses) à œuvrer pour le retour au calme. Il les exhorte à privilégier le dialogue sans exclusive en prévision notamment de la prochaine élection présidentielle. Tout en insistant sur la nécessité d'avoir une concertation large afin de réunir les conditions idoines en vue d'une participation inclusive à une élection libre et transparente qui devra conforter la tradition démocratique séculaire sénégalaise reconnue à travers le monde.