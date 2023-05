Le directeur général d'AIBD a visité hier les nouvelles installations de l'aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis. Abdoulaye Dièye s'est déclaré très satisfait et rassuré en attendant les derniers réglages pour l'ouverture officielle.

Bientôt, l'aéroport international de Saint-Louis sera dans sa phase d'exploitation. La déclaration a été faite par le DG de l'AIBD, en visite à Dakar Bango. Pour lui, à part quelques détails à finir, toutes les installations sont satisfaisantes.

"D'ailleurs, toutes les parties prenantes sont en train de travailler pour le respect des normes de l’Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Au terme de cette visite de chantier, nous avons constaté que les travaux sont presque terminés. Cet aéroport international sera bientôt exploité dans de très bonnes conditions de sécurité. Nous attendons que l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie nous fixe la date d’ouverture", a déclaré Abdoulaye Dièye. Avant d'ajouter que l’exploitation de ce joyau nécessite le respect de certaines exigences, conformément à la réglementation de l’OACI. "Le processus d'homologation est enclenché et nous avons bon espoir", a informé M. Dièye.

Le directeur général de l'AIBD a également profité de son séjour pour rappeler que l'aéroport international de Saint-Louis jouera un important rôle dans l'exploitation du gaz découvert sur les côtes saint-louisiennes. "Saint-Louis va devenir l’attraction du tourisme économique, avec l’avènement de l’exploitation du pétrole et du gaz. Donc, l'exploitation de cet aéroport international aura un impact très important dans l'économie régionale, mais aussi nationale", a soutenu Abdoulaye Dièye.

Il faut signaler que ces nouvelles installations comprennent, entre autres, une piste de 2 500 m de long et 45 m de large, des bandes de pistes de 140 m de part et d’autre. Une voie de circulation de 230 m de long et 15 m de large et un parking de 15 000 m2 sont aussi construits. La tour de contrôle, d’une hauteur de 21 m, possède une vigie, une salle de repos et un bloc technique. L’aéroport de Saint-Louis Ousmane Masseck Ndiaye est doté d’un aérogare modulaire de 2 700 m2 répartis sur deux niveaux comprenant un salon d’honneur et un salon VIP.

Dans sa phase de reconstruction, le dispositif sécuritaire a été renforcé par l'installation d'un hangar de lutte anti-incendie et d’assistance au sol.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS