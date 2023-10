Convoquée ce samedi 30 septembre à l'hôtel de ville de Saint Louis, la troisième session ordinaire du conseil municipal risque d’être très houleuse. Car, le projet de rebaptisation de l'avenue Général De gaulle au nom du Président Macky Sall inscrit à l'ordre du jour soulève déjà des vagues de contestations dans la capitale du Nord. D'ailleurs, de jeunes activistes, la société civile, des mouvements politiques et citoyens comptent s’ériger en bouclier contre cette rebaptisation.

Sur proposition du maire Mansour Faye, la commune de Saint-Louis a décidé de donner le nom du Président Macky Sall à la célèbre avenue Général De gaulle allant du Pont Faidherbe au rond-point du commissariat central de Sor. Une initiative qui n'a pas eu l'adhésion de nombreux Saint-Louisiens dont une partie de l'actuelle équipe municipale. Ces derniers ont fait face à la presse pour montrer leur désaccord au projet. Pour le porte-parole du jour des élus protestataires, Djibril Dieng, le conseil municipal semble faire dans la provocation. "Les Saint-Louisiens s'étaient déjà opposés en masse à un tel projet en décembre 2020 par une mobilisation exceptionnelle des acteurs politiques, de la société civile, des activistes entre autres, contraignant ainsi le conseil municipal d'antan à surseoir à la délibération. Malheureusement, le bureau municipal actuel est revenu à la charge. Mais, nous allons leur montrer que les mêmes acteurs qui s'étaient opposés à cette initiative impopulaire sont encore debout, plus que jamais déterminés à faire face", a-t-il annoncé.

Rappelant qu'une commission en charge de réfléchir sur la dénomination des rues, places publiques et édifices avait été mise sur pied par arrêté N°00000118 en date du 27 juillet 2020 signé par le maire Mansour Faye. De toutes les réunions tenues, depuis aout 2020, a ajouté Djibril Dieng, la commission n'a jamais décidé d'un quelconque changement de nom de l'avenue De Gaulle. "Loin de se soucier du sort des populations qui continuent présentement de subir les affres des inondations, Mansour Faye et ses affidés reviennent à la charge et menacent de ressusciter ainsi les rancœurs et divisions au sein des Saint-Louisiens. Avec à la surprise générale, dans l'ordre du jour de la 3e session du conseil municipal, comme un cheveu dans la soupe, la question de la rebaptisation de l'avenue pour lui donner le nom de Macky Sall", a fustigé le porte-parole du jour des conseillers protestataires.

Les forces de Ndar vives invitées au combat

Et pourtant, ont soutenu en chœur les élus contestataires, de dignes fils consensuels et méritants de Saint-Louis ne manquent pas à cet effet. Signalant par la même occasion que Saint-Louis leur doit une reconnaissance et c'est à travers ces occasions de rebaptisation que l'on peut les insérer éternellement dans l'histoire de la ville tricentenaire. "Il aurait fallu adopter une démarche inclusive par le canal de larges consultations citoyennes. C'est tout le contraire de celle du bureau municipal. Le Président Macky Sall est un Sénégalais comme tous les autres Sénégalais, de surcroit, Président de la République. Le jour où les Saint-Louisiens décideront de rebaptiser une rue à son nom, ils le feront naturellement, en toute responsabilité, sans polémique et sans forcing", a martelé M. Dieng.

Raison pour laquelle, les élus municipaux signataires de l'appel invitent leurs collègues du conseil municipal, les activistes, la société civile et les citoyens épris de justice à se joindre à leur combat contre l'arbitraire et le forcing du maire Mansour Faye. "Nous appelons les populations à se mobiliser pour faire comprendre à Mansour Faye que Saint-Louis n'est pas sa propriété. Nous demandons aussi à nos collègues élus de la commune et du département, mus par l'intérêt exclusif des populations dont on connait déjà la position sur la question, à nous rejoindre dans ce combat et dire basta à cette rebaptisation. Enfin, nous prouverons le jour J que nous sommes foncièrement opposés à cette décision impopulaire et voterons contre", a conclu le collectif des conseillers municipaux contestataires de Saint-Louis.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS