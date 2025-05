Le Cap-Vert a abrité, les 9 et 10 mai 2025, la 26e Session ordinaire de l’Assemblée des ministres de la Santé de la CEDEAO, sous la conduite de l’organisation ouest-africaine de la santé (OOAS). Le thème de cette 26e session, selon une note, était ‘’Politique régionale de la santé communautaire basée sur les normes et principes’’. Elle a été précédée par le Comité des experts, composé de conseillers techniques, qui assiste l'assemblée et lui fait des recommandations appropriées.

Cette rencontre ministérielle a été l’occasion de présenter et de valider l’ensemble des rapports sur différentes problématiques sanitaires préparés et soumis par l’OOAS. Ainsi, le rapport annuel 2024 de l’OOAS et le rapport du Comité des experts en santé ont été approuvés. Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Dr Ibrahima Sy, selon la même source, a réaffirmé l’engagement fort du Sénégal en faveur du renforcement de la santé communautaire, en mettant en avant les initiatives nationales de proximité sanitaire. Face au nouveau contexte de réduction des sources de financement de la santé, le ministre a recommandé de rationaliser l’utilisation des ressources disponibles autour des besoins prioritaires à fort impact pour la santé publique, de recentrer les interventions de tous les organismes de coopération dans le domaine de la santé autour des priorités urgentes définies par les pays, à l’instar de l’approche du Compact santé du MSAS et de renforcer la contribution des entreprises privées nationales mobilisant des fonds domestiques au profit de la santé.

Le ministre a plaidé, selon la même source, pour une souveraineté pharmaceutique régionale, insistant sur le développement de la production locale de médicaments et la régulation à l’échelle régionale. Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a également encouragé la solidarité régionale face aux défis sanitaires transfrontaliers, afin de maintenir une coopération technique et scientifique avec les institutions de santé publique des pays de l’Alliance des États du Sahel. Cette coopération vise à améliorer la préparation et la coordination de la riposte aux urgences sanitaires en Afrique de l’Ouest. Son intervention a permis d’orienter les discussions vers des décisions ambitieuses, en accord avec les priorités de l’Agenda 2063 de l’Union africaine.