Un camp gratuit de chirurgie de la cataracte d'une semaine a pris fin hier dans la capitale du Nord. Grâce à l’ONG Direct Aid Society en partenariat avec le ministère de la Santé et de l’Action sociale, des ophtalmologistes égyptiens et leurs collègues sénégalais ont réalisé des interventions chirurgicales sur près de 1500 malades à l’hôpital régional de Saint Louis.

La vue est devenue un véritable problème de santé publique, vu le nombre impressionnant de personnes souffrant de la maladie des yeux au Sénégal. Le rush noté durant une semaine au camp gratuit de la chirurgie de la cataracte à Saint-Louis et le nombre de patients opérés par les spécialistes en sont de parfaites illustrations. Pour le représentant du directeur de l'hôpital de Saint-Louis, Dr Ady Tall, la région Nord constitue un cas particulier. "La région est trop ensoleillée et est à la porte du désert de la Mauritanie. Souvent des vents de sable s'abattent dans la zone et les populations n’ont pas l'habitude de se protéger les yeux. Des faits qui favorisent cette recrudescence de la maladie dans la région. C'est pourquoi, nous saluons ce partenariat, car ce camp a permis de toucher un grand nombre de patients. D’ailleurs, nous demandons que d'autres camps se tiennent à l’intérieur de la région, parce que la demande est encore là", a appelé Dr Tall.

Une invite prise en compte par les responsables de l’ONG Direct Aid Society. Pour le Coordonnateur du camp de Saint-Louis, Mouhamadou Moctar Dieng, la demande sera transmise à qui de droit. "Nous œuvrons dans la santé oculaire et dans le social. Ensuite, nous intervenons dans la région Nord, depuis des années, pour soulager les populations, donc, notre organisation compte poursuivre ce partenariat pour que d'autres bénéficient de tels actes sanitaires, puisque nous avons aussi entendu l’appel des autorités administratives de la région de Saint-Louis", a déclaré M. Dieng.

Revenant sur les interventions, Dr Moctar Dieng Badiane, responsable du programme de la santé au ministère de la Santé et de l'Action Sociale, s'est dit très satisfait du travail accompli par les équipes égyptiennes et sénégalaises en une semaine. « L’organisation a été parfaite. Les patients ont été bien accueillis, avant de procéder au screening, qui consiste à poser un appareil sur les yeux, en vue de détecter la cataracte. L'équipe médicale a opéré, au bout de six jours, près de 1 500 malades. Ce qui démontre l'ampleur de la cataracte dans la région. D'ailleurs, elle touche toutes les tranches d’âge, puisque les équipes sont intervenues sur plusieurs sujets âgés de 19 à 21 ans, mais, la plupart des patients sont des personnes du troisième âge", a expliqué Dr Dieng Badiane.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS