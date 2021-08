La cour de la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Saint-Louis a rendu son verdict, hier, sur une affaire portant sur des chefs d’accusation de viol, de détournement de mineure, d'enregistrement et de diffusion d’images ayant un caractère de pornographie, de distribution d’images contraires aux bonnes mœurs. Une affaire qui a vu Tidiane Thiam reconnu coupable de détournement de mineure par la Cour, écopé d’une condamnation de deux ans ferme.

Habitant deux villages distants de moins de 10 km, à la périphérie de la commune de Ndioum, Tidiane Thiam et la fille Hawa Yéro Diaw ont filé le parfait amour pendant plusieurs mois. Une relation amoureuse qui a finalement mal tourné avant d'atterrir devant les tribunaux, pour une histoire de viol d'une mineure suivi de grossesse.

Tout est parti d'une plainte du père de la jeune fille, déposée à la brigade de gendarmerie de Ndioum, le 4 août 2020 contre le sieur Tidiane Thiam. Dans sa plainte, le vieux Yéro Diaw accuse le charretier T. Thiam d’être l’auteur du viol suivi de grossesse commis sur sa fille mineure. Après l’audition des différentes parties à la gendarmerie de Ndioum, le mis en cause fut déféré devant le procureur de Saint-Louis, avant d’être placé sous mandat de dépôt.

Devant la cour, Hawa Yéro Diaw est revenue longuement sur le film de leur connaissance et de leur aventure amoureuse. Durant son interrogatoire, Hawa Y. Diaw a déclaré avoir rencontré Tidiane Thiam pour la première fois chez sa copine Rougui Tounkara. C’est de cette rencontre qu’est née leur relation amoureuse. Ainsi, ils ont commencé à se voir en intimité au village de Thialaw, chez la famille Thiam. De ces visites répétées entre jeunes amoureux, ils ont eu des rapports sexuels. Comme à l’enquête devant les pandores, la fille a soutenu de nouveau devant les juges que Tidiane Thiam l’a violée après lui avoir servi une boisson qui l’a endormie. C’est inconsciente et perdant toute connaissance qu’elle a été également prise en photo toute nue par ce dernier pour en faire une arme de chantage. Une déclaration qui n’a pas trop convaincu la cour.

‘’Les photos diffusées dans les réseaux sociaux et versées au dossier, vous montrent apparemment consciente et tentant de cacher vos parties intimes au moment qu’on vous photographiait. Alors, si vraiment vous étiez droguée et inconsciente, est-ce que vous auriez ce réflexe de couvrir quoi que ce soit ?’’, a questionné le président de la cour. La jeune Hawa Y. Diaw, baisse la tête un instant et jure qu’elle avait perdu la connaissance au moment de la prise des photos.

L’âge de Hawa Diaw mis en doute par la défense

A la question de savoir le nombre de rapports sexuels qu’elle a eu avec Tidiane Thiam, la fille répond à la cour qu’elle ne peut donner un chiffre exact, parce que leurs rapports intimes étaient nombreux et très fréquents. Pourquoi cette fréquence de relations sexuelles, si votre petit-ami vous violait, a demandé la procureure ? ‘’J’avais peur, parce que Tidiane me menaçait de diffuser mes photos nues sur les réseaux sociaux, si je ne venais pas coucher avec lui. C’est pourquoi on a eu plusieurs fois des relations sexuelles. Ce qui a finalement abouti à une grossesse’’, a-t-elle expliqué.

A la barre, Tidiane Thiam s’est défendu des faits qui lui sont reprochés. Rappelant qu’il avait de très bonnes intentions envers la fille. D’ailleurs, à maintes reprises, a-t-il dit, il a eu des échanges avec la maman de Hawa pour la prendre comme épouse. Pour l’accusé, derrière la plainte du père de la fille contre lui, se cache une histoire de castes. Les problèmes ont débuté quand la famille Diaw a su que je suis issu d’une famille de forgerons, a signalé Tidiane Thiam au tribunal.

Toutefois, il a reconnu avoir entretenu des relations sexuelles avec sa petite-amie qui était consentante à chaque fois. ‘’Saviez-vous que la fille que vous fréquentiez était mineure ?’’, demanda le président. ‘’Non, je ne me suis jamais intéressé à son âge et je savais qu’elle n’était pas majeure’’, a enchainé le mis en cause.

Pourtant, l’âge de la jeune fille a été au cœur des débats au cours du procès. L’avocat de la défense, Me Guèye, a beaucoup plaidé pour que l’extrait de naissance de Hawa, joint au dossier, soit retiré, parce qu’il s’agit d’un jugement, donc ne pouvant fournir avec exactitude son âge. ‘’Elle peut être considérée comme mineure avec ce nouveau document, mais elle peut aussi être majeure’’, a défendu l’avocat de la défense.

De plus, T. Thiam a nié être l’auteur des images obscènes de la fille sur les réseaux sociaux, car le portable qui a envoyé les photos n’est pas le sien.

Après délibération, la cour a écarté les chefs d’accusation de viol, d'enregistrement et de diffusion d’images ayant un caractère de pornographie, de distribution d’images contraires aux bonnes mœurs. Elle n’a finalement retenu contre Tidiane Thiam que le délit de détournement de mineure et l’a condamné à deux ans de prison ferme.

Ibrahima Bocar SENE (Saint-Louis)