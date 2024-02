À l'instar des autres chrétiens du monde, la communauté catholique de Saint-Louis a célébré, hier, le Mercredi des Cendres, correspondant au début des 40 jours de jeûne, de pénitence et d’abstinence. Une période de recueillement spirituel qui mènera à la célébration pascale et à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Une occasion saisie par le curé de la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes, Abbé Louis Gomis, pour rappeler aux fidèles les enseignements qu’il faut adopter pour avoir le salut de Dieu pendant le carême.

Après la célébration du Mardi Gras avec son carnaval qui marque la fin du temps populaire et celui du début du temps spirituel, la communauté chrétienne a entamé, hier, le carême.

Ainsi, c'est parti pour 40 jours de combat spirituel pour les fidèles catholiques. Une occasion pour les chrétiens de la vieille cité qui ont pris le chemin des églises de prier pour un Sénégal prospère. Ils ont également profité du début du carême pour inviter la classe politique à baisser la tension pour épargner le pays d’inutiles violences préélectorales.

Pour le curé de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Saint-Louis, le carême prépare le fidèle chrétien à la solennité de la fête de Pâques qui est la résurrection du Sauveur Jésus-Christ. “Le Mercredi des Cendres est le début du carême, un signe qui nous rappelle que Dieu nous a créés à partir de la poussière et c’est avec cette dernière qu’Il va nous ressusciter pour que nous soyons éternellement avec lui”, a expliqué l’abbé Louis Gomis. L’homme d'Église d’ajouter que le carême requiert beaucoup de sacrifices et d’efforts du fidèle, puisqu’il y a plusieurs activités spirituelles à faire, dont le jeûne, le Chemin de Croix, la fréquentation assidue aux sacrements et aux prières. “Le carême permet au fidèle chrétien d’abandonner le péché et d’entrer dans la grâce du Seigneur”, a-t-il poursuivi.

Très fortement dominée par l’islam, la ville de Saint-Louis abrite pourtant l’une des plus vieilles églises d’Afrique noire qui reçoit quotidiennement des centaines de fidèles, surtout en ce début de carême.

Rencontré à la porte de l'église Notre-Dame-de-Lourdes, Yves Marius Tendeng, accompagné de sa famille, déclare être sur les lieux pour prier afin que le Sénégal se développe dans une paix harmonieuse. “Le carême est une occasion pour tout chrétien de se tourner vers le Seigneur pour prier et partager. Surtout quand notre pays traverse des moments sombres et troubles. C’est également pour s’abstenir de certaines dérives mondaines et se consacrer à Dieu durant les 40 jours, car les biens du monde sont éphémères”, a-t-il soutenu.

Barbe bien entretenue, arborant une belle tenue africaine en wax, un bonnet Cabral sur la tête, Yannick Wagane Dione, la trentaine, se dit prêt à suivre à la lettre les recommandations faites en ce saint temps de carême qui est une période de ferveur. Pour lui, tous les fidèles épris de justice et de paix mettront à profit le temps du carême pour implorer le pardon au Seigneur. Avant de lancer un message fort à ses pairs jeunes et aux autorités politiques. “En ce moment d’abstinence et de dévotions au Seigneur, je viens prier pour que les violences et tueries cessent dans notre cher Sénégal. Aux acteurs politiques de tous bords, qu’ils comprennent que le pays ne leur appartient pas. Donc, qu’ils sachent raison garder et entendent les appels de l'Église pour la stabilité du pays”, a invité le jeune fidèle.

