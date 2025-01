À l’instar de la communauté internationale, les douanes sénégalaises ont célébré, hier, la journée mondiale qui leur est dédiée. Une occasion qui a été saisie par la direction de la zone Nord pour faire le point sur les opérations de 2024 et d’échanger sur le thème de cette année portant sur ‘’Une douane qui concrétise ses engagements en matière d’efficacité, de sécurité et de prospérité’’.

En présence des responsables des différents bureaux et brigades des douanes de la direction Nord, le commandant Baba Dièye a présenté le travail remarquable effectué par les soldats de l’économie, en 2024, dans cette partie du pays. Pour le représentant du colonel Ousmane Kane, commandant des douanes de la zone Nord qui regroupe les régions de Matam, Saint-Louis et Louga, des recettes record ont été réalisées l’année dernière.

‘’Près de 14,5 milliards F CFA en recettes ont été mobilisés en 2024. Grâce à leur dévouement et à leur pragmatisme, les différentes unités ont collecté 13 435 390 326 F CFA en recettes ordinaires et 990 203 138 F CFA en recettes contentieuses, soit un total de 14 417 593 464 F CFA’’, a avancé le commandant Baba Dièye.

C'est pourquoi le chef de la subdivision des douanes de Saint-Louis a rendu un vibrant hommage aux hommes de terrain qui ont réussi cet excellent travail, souvent dans des conditions hostiles. Pour lui, cette réussite n’était pas évidente, dans la mesure où ils ont fait face à diverses difficultés, dont des effectifs en ressources humaines réduits et le contexte du commerce mondial.

Au nom du ministre des Finances et du Budget, le chef de l’exécutif régional, Al Hassane Sall, a félicité les services des douanes de la zone Nord pour leur importante contribution à l’économie nationale. Rappelant que la Direction régionale Nord des douanes a accompli un travail titanesque qui incarne pleinement le thème 2024, il a déclaré : ‘’Nos douanes symbolisent parfaitement ce thème, car en termes d'efficacité, par leur contribution au budget de l'État, à travers des résultats hautement appréciables, elles ont prouvé leur efficacité. En termes de sécurité également, nos douanes et les hommes et femmes qui les composent assurent une sécurité permanente aux frontières.’’ C’est pourquoi il a tenu à exprimer la fierté nationale envers ces hommes et ces femmes dont l'engagement est total, la dévotion exemplaire et l'abnégation sans limites.

IBRAHIMA BOCAR SENE, SAINT-LOUIS