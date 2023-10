Saint-Louis sera la ville hôte des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) prévues les 26, 27 et 28 janvier 2024. Depuis quelques mois, le comité d'organisation est à pied d'œuvre pour une parfaite réussite de l'événement. Hier, la quatrième assemblée générale du comité local s'est réunie pour évaluer le travail des 12 commissions mises en place.

Pour les Journées mondiales de la Jeunesse/Saint-Louis 2024, plus de 30 000 jeunes venant du Sénégal et de la sous-région (Mauritanie, Gambie, Mali, Guinée-Bissau, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, entre autres) sont attendus dans la vieille cité.

Une grande organisation qui nécessite de gros moyens logistiques, techniques, matériels et financiers. D'où l'appel lancé aux autorités étatiques et locales, aux bonnes volontés et aux paroissiens par le président du comité local d'organisation, Thierry Ndione. "Pour une bonne organisation de l'événement, un budget prévisionnel de 402 386 750 F CFA est élaboré. Mais présentement, nous n’avons que cinq millions dans nos caisses. C'est pourquoi nous invitons les autorités étatiques, territoriales, les bonnes volontés et les fidèles des paroisses à participer, afin de réaliser les 20 % de ce budget prévisionnel, à savoir 80 millions F CFA", a expliqué Thierry Ndione.

Revenant sur les préparatifs de l'événement, le président du comité d'organisation des JMJ/Saint-Louis 2024 s'est réjoui de l'état d'avancement des travaux des 12 commissions mises en place. "La quatrième assemblée générale a permis à chacune des commissions de présenter son bilan d'étape, conformément au cahier des charges assigné. Elles ont présenté au comité les avancées et les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Raison pour laquelle des recommandations et des réorientations ont été formulées à leur égard pour la réussite des JMJ/Saint-Louis", a soutenu M. Ndione.

Le père Paul Marie Mandinka de l’archidiocèse de Dakar, qui a pris part à la rencontre, a salué l'engagement de la jeunesse qui ne ménage aucun effort pour la réussite des JMJ/Saint-Louis. "Cette assemblée générale du comité d'organisation et les larges discussions que j'ai eues avec le directeur des Œuvres, abbé Jean Laurent Preira, m’ont permis d'en savoir plus sur le niveau des préparatifs. La rencontre m’a aussi permis de constater le dévouement de chacun et l’abnégation et le courage dont vous faites montre. C'est pourquoi je suis optimiste que les journées vont bien se passer", a déclaré le père Paul Marie Mandinka.

Il faut signaler que les Journées mondiales de la jeunesse/Saint-Louis 2024 prévues les 26, 27 et 28 janvier ont pour thème "Ceux qui espèrent dans le Seigneur marchent sans se fatiguer", tiré du Livre d’Isaïe 40,31.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS