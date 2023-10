Le Service régional de l’Action sociale de Saint-Louis a organisé sa traditionnelle cérémonie de remise de fournitures scolaires pour aider des élèves défavorisés. Près de 500 potaches du département ont reçu des kits scolaires.

Le Service régional de l’Action sociale, à travers ses activités de soutien et de solidarité, a procédé à la distribution de 500 kits scolaires aux élèves défavorisés de Saint-Louis. Pour l'initiateur de la cérémonie, Gora Sèye, à quelques jours de la rentrée des classes, ce geste de haute portée sociale et pédagogique est salué à sa juste valeur par les parents d’élèves bénéficiaires. "Grâce au soutien sans failles des partenaires pour la réussite de l'activité, nous avons doté 469 élèves des kits scolaires composés, entre autres, de cahiers simples et de TP, de stylos, de crayons, d’ardoises, d’outils géométriques et de sacs. Ce don va soulager les parents, en cette période de crise, mais va aussi permettre aux potaches d'aborder sereinement l’année scolaire 2023 -2024", a déclaré le chef du Service régional de l'Action sociale de la capitale du Nord.

Il s’est aussi félicité de la tenue de l'activité sociale à date échue. "Cette année encore, nous avons mis à disposition les kits avant la rentrée des classes. Le sourire que nous avons vu sur les élèves et leurs parents nous encourage, nous revigore. Parce que cela va faciliter aux bénéficiaires de démarrer l’année scolaire dans les meilleures conditions. Mieux, cette action de solidarité entre en droite ligne de la promotion de l’égalité des chances à l’accès à l’éducation", a-t-il ajouté. Pour Gora Sèye, le problème majeur auquel ils font face demeure la forte demande qui n'est pas encore satisfaite, malgré les grands efforts des partenaires. "L'offre est très inférieure à la demande. C'est pourquoi nous tendons nos bras à tous ceux qui veulent aider à accompagner ces initiatives pour améliorer les conditions d'études des enfants indigents", a invité M. Sèye.

La cérémonie de distribution des kits scolaires a été également saisie par le Service régional de l'Action sociale pour saluer les excellents résultats obtenus par les élèves qu'il a accompagnés durant l'année académique 2022-2023. Dans les différents examens, a-t-il poursuivi, du CFEE en passant par le BFEM jusqu'au Bac, les candidats ont obtenu des résultats très satisfaisants. D'ailleurs, les parents d'élèves ont témoigné leur gratitude envers leur bienfaiteur.

Pour ces derniers, le Service régional de l'Action sociale vient de les décharger d'un lourd fardeau. "Les fournitures scolaires et les frais d'inscription en cette veille d'ouverture des classes sont des épines dans nos pieds. Donc, si M. Sèye et son équipe nous déchargent gratuitement des fournitures, nous ne pouvons que le remercier vivement", a soutenu le vieux Mafall Ndiaye.

Ibrahima Bocar SENE (Saint-Louis)