Malgré la baisse drastique du nombre de cas infectés au Sénégal, la vaccination contre la Covid-19 reste toujours une priorité pour les autorités sanitaires dans la lutte contre la pandémie. A Saint-Louis, le Service régional de l'action sociale et son partenaire l’USAID/BreaktroughAction ont entrepris des initiatives communautaires pour sensibiliser les populations sur le danger toujours présent sur le terrain et les inciter à la vaccination.

La lutte doit continuer pour limiter la propagation de la Covid-19. Pour Mamadou Guèye, agent communautaire au district sanitaire de Saint-Louis, il est important de descendre fréquemment dans les quartiers de la ville pour sensibiliser les populations sur l'importance de se faire vacciner contre la Covid-19. Le virus, rappelle-t-il, circule toujours et sans une bonne couverture de vaccinale, la pandémie peut rejaillir à tout moment et provoquer des dégâts énormes dans la communauté.

"La vaccination contre la Covid-19 est un moyen efficace de prévenir les formes graves de la maladie et de réduire le risque de complications. Elle permet également de limiter la circulation du virus dans la communauté et donc de protéger les plus vulnérables tels que les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques", a déclaré Mamadou Guèye en marge d'un forum communautaire tenu à Léona, dans le faubourg de Sor. Avant de signaler que la vaccination est également un acte de solidarité envers la communauté.

‘’En se faisant vacciner, on protège non seulement sa propre santé, mais aussi celle de son entourage et de l'ensemble de la population. Plus nous serons nombreux à être vaccinés, plus nous pourrons espérer retourner à une vie normale. C'est pourquoi il est essentiel que le maximum de personnes des quartiers de Saint-Louis se fasse vacciner. Rien que pour cette activité d'après-midi, on a enregistré une centaine de vaccinés", s’est félicité M. Guèye.

Le chef du Service régional de l'action sociale, Gora Sèye, a lui souligné que de telles initiatives dans les quartiers de la ville, initiées par les autorités et leur partenaire l’USAID/BreaktroughAction, œuvrent pour une meilleure accessibilité aux bonnes informations et aux vaccins contre la Covid-19. "Certaines personnes sont réticentes à se faire vacciner en raison de nombreuses fausses informations qui circulent surtout sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi nous utilisons les relais communautaires, les influenceurs pour les sensibiliser sur les rumeurs. Car il est important de se baser sur des faits scientifiques et de consulter des sources fiables pour obtenir une information correcte sur la vaccination contre la Covid-19. Informons-nous auprès de sources fiables, consultons nos autorités sanitaires locales et participons activement à cette campagne de vaccination pour mettre fin à la circulation du virus qui est toujours dans notre pays", a soutenu Gora Sèye.

D'ailleurs, a-t-il ajouté, les forums communautaires sur l'importance de la vaccination contre la Covid-19 vont se poursuivre dans les quartiers de Saint-Louis pour booster le taux de vaccination.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS