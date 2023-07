Le ministre de l’Agriculture, de l’Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire (Maersa), Aly Ngouille Ndiaye, a procédé, à Dakar, au lancement officiel de la première édition du Salon international de l’agriculture Dakar’Agri prévu du 23 au 27 octobre 2023.

Ayant pour thème, "le Sénégal au cœur de la révolution agricole et destination d’affaires par excellence", la première édition du salon international Dakar’Agri, prévu en octobre prochain au Centre des expositions de Diamniadio, est officiellement lancée. Pour une meilleure réussite de cet important événement, le ministre de l’Agriculture, de l’Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire (Maersa), Aly Ngouille Ndiaye, a souligné qu'ils ont besoin de l’appui de tout le monde pour promouvoir l’agriculture. Dans la même veine, il a exhorté les Sénégalais "à non seulement inscrire le salon dans leur agenda, mais aussi à le partager avec leur environnement professionnel afin qu’il soit une réussite totale avec des impacts agricoles et économiques attendus".

Ainsi, poursuit-il, Dakar’Agri' "entre dans le cadre de la promotion des produits agricoles en vue de renforcer la compétitivité du Sénégal sur les marchés régionaux et mondiaux".

En effet, explique-t-il, le salon constitue une opportunité de visibilité pour les produits du Sénégal, les petites et moyennes entreprises (PME) sénégalaises qui œuvrent dans ce secteur, promettant d’apporter tout son soutien.

Aly Ngouille Ndiaye a également soutenu que ce salon sera "une tribune qui va proposer des solutions aux défis d’industrialisation et à la transition écologique, de même qu’une occasion pour une meilleure lecture de l’écosystème agricole à travers la participation de tous les acteurs". Il a aussi souligné que Dakar’Agri est une opportunité pour les jeunes, un cadre propice d’échanges entre gouvernement, décideurs, secteur public, partenaires et chercheurs afin d’activer l’économie agricole nationale et sous-régionale.

Selon le ministre, plusieurs enseignements doivent être tirés des salons et qui sont mis en œuvre pour renforcer le Sénégal, en vue d’atteindre la souveraineté alimentaire. Par la même occasion, il a annoncé que l’Égypte a offert 500 t de semences de blé au ministère de l'Agriculture du Sénégal.

Prenant part à la cérémonie, la commissaire générale du Salon international de l’agriculture et de l’innovation technologique, Bigué Diop, après avoir remercié les autorités sénégalaises pour leur disponibilité, a révélé que Dakar’Agri sera "un rendez-vous au cours duquel le Sénégal va exposer ses atouts sur le plan agricole et les faire connaître d’abord aux Sénégalais, notamment aux investisseurs privés et également les faire connaître dans le monde". D'après les organisateurs, le salon va enregistrer la participation de 1 800 exposants, 300 délégations, une cinquantaine de nationalités et quatre chefs d’État.

FATIMA ZAHRA DIALLO (STAGIAIRE)