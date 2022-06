Le Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT) accuse la coalition Yewwi Askan Wi d’être responsable de la crise politique qui secoue le pays. ‘’C'est ensemble qu'il faut arrêter les dérives’’, a invité son secrétaire général Samba Sy, vilipendant Ousmane Sonko, Déthié Fall et Cie.

Le Sénégal est plongé dans une crise politique d'une extrême gravité. Le Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT) a livré, sans ambages sa lecture. En effet, analysant cette situation, le secrétariat du comité central du PIT est convaincu de ‘’l'entière et pleine responsabilité de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) dans la tournure que prennent les choses’’. Ainsi, le SG de ce parti, Samba Sy, a tiré à boulets rouges sur Ousmane Sonko, Barthélémy Dias, Ahmet Aïdara et Cie. Il estime que cette responsabilité n’est pas ignorée. ‘’Il s'agit d'une responsabilité découlant d'une option d'une clarté aveuglante: celle de s'imposer par tous les moyens, envers et contre tout, et surtout au mépris des lois de la République. Autrement dit, Yewwi Askan Wi a fait le pari de s'imposer par la force, estimant que le choix à opérer oscillait entre deux termes : soit obéir à ses désidératas, soit accepter que le pays bascule dans la violence et le chaos’’, a dénoncé celui qui est par ailleurs le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions.

Pour se convaincre d'un tel tableau, Samba Sy invite à remettre quelques éléments dont la survenue est encore fraiche dans les mémoires. En effet, le mandataire de YAW, brocardant l'un des membres de la coalition, a accusé un des membres de la coalition d'avoir littéralement saboté la confection et le dépôt de leur liste. De son côté, la tête de liste de cette coalition avait dit, à travers un post facebook, que par ‘’inadvertance et inattention’’ coupables, l'investissement de toute une coalition avait fini d'être vendangé. ‘’Comment comprendre par la suite que les mêmes dirigeants déclarent, sans sourciller, responsables de leurs turpitudes pour ne pas dire faillite et le Conseil constitutionnel et le président Macky Sall?’’, demande Samba Sy. Il juge inconcevable qu’une fraction engagée dans une compétition décide d'invalider tout arbitrage, de déclarer indigne tout arbitre sifflant la moindre faute contre elle.

‘’Dire non aux anarcho-émeutiers de Yewwi’’

Ainsi, ‘’arrêter Yewwi pendant qu'il est encore temps !’’. C’est l’appel qu’il a lancé à l’endroit des Sénégalais. ‘’C'est ensemble qu'il faut dire non aux anarcho-émeutiers de Yewwi. C'est ensemble qu'il faut arrêter les dérives de ces autocrates en gestation dont on a vu sous d'autres cieux ce que leur maturation a provoqué comme désastres’’, dit-il. Il demande aux Sénégalais de ‘’ne plus fermer les yeux et laisser prospérer ces adeptes d'une démarche rappelant étrangement les ravageuses méthodes fascistes’’. Il fait ainsi référence au travestissement de la vérité, à la propagande tout azimut, à l’endoctrinement à tout crin, à la mythification et la construction au forceps de super héros, au recours permanent à la violence. ‘’Encore une fois, nulle part au monde, de telles graines n'ont donné de bonnes récoltes’’, a-t-il indiqué. D’ailleurs, aux yeux et M. Sy et Cie, les agissements des membres de YAW sont la conséquence de ce qui s’était produit le vendredi 17 juin denier : trois morts et des dizaines de blessés. Mais aussi des destructions, des cours de perdus, des activités de survie, dans une période bien difficile.

Il s'y ajoute que l'échéance importante de 2023 s’approche. Cette période coïncide avec l'entrée de plain-pied du Sénégal dans le statut envié de pays producteur de pétrole. Samba Sy veut être rassuré. ‘’Des forces n'ont-elles pas intérêt à l'instauration, sous nos cieux, d'un niveau de confusion telle que ce qui a cours ailleurs puisse prospérer ici ? Ces forces n'ont-elles pas des relais insoupçonnés s'employant, au quotidien, à allumer ou entretenir des feux qu'elles veulent, pince sans rire, donner l'impression de vouloir éteindre ?’’, se demande-t-il.

Le PIT souligne qu'il n'y a pas de vie sociale possible en dehors de l'instauration et de l'acceptation de normes s'imposant à tous. Mais aussi l'indication claire de cette règle de bon sens : aucun citoyen sénégalais n'étant au-dessus des autres, personne parmi eux ne doit considérer que si sa volonté ne devenait pas une loi pour tous, il s'en suivrait le déluge. Ainsi, pour le PIT , le moment est venu pour une mobilisation générale de tous les compatriotes soucieux de paix civile, de stabilité nationale, de préservation des acquis démocratiques, de recherche de solutions pertinentes face aux difficultés économiques et sociales résultantes de la crise induite par deux années de Covid-19 et des conséquences du conflit russo-ukrainien.

BABACAR SY SEYE