Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires a effectué, avant-hier, une visite dans des quartiers nouvellement rattachés à la commune de Sangalkam. Il s’agit des cités Sir, Salama, Médinatoul Mounawara, Safco, Almadies II, ADD et Diaraf 1 et 2. Ladite visite a permis à Oumar Guèye de constater de visu les difficultés qu’y vivent les populations. Le maire de Sangalkam promet d’apporter des solutions aux problèmes soulevés par les habitants.

‘’La commune est créée pour régler certaines difficultés, à travers son budget, telles que l’éclairage public. Dès la semaine prochaine, des techniciens viendront régler cette situation. Je regrette aussi le fait que ces populations n'ont pas d’établissements scolaires et de postes de santé. L’éducation comme la santé sont des compétences transférées ; les ressources collectées dans ces différentes cités peuvent permettre de réaliser ces infrastructures’’, indique le ministre. Oumar Guèye souligne qu’il va régler ces manquements, puisqu’elles font désormais partie de la commune de Sangalkam.

...Quant aux problèmes d’accessibilité, d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales, ils devront être pris en charge par les programmes spéciaux exécutés par le gouvernement, selon M. Guèye. ‘’Il y a des programmes importants initiés par le président Macky Sall comme Promovilles et le Programme spécial de pavage. Nous allons travailler pour qu'ils interviennent dans cette zone, pour régler définitivement la problématique de l’accessibilité. Pour l’assainissement et l’évacuation des eaux pluviales, il y a le Programme décennal de lutte contre les inondations, initié par le chef de l’État ; nous allons échanger sur le sujet avec le ministre en charge de l’Assainissement pour intégrer ces cités dans ce programme. En attendant la réalisation des travaux structurants, cette année, un système provisoire sera trouvé pour évacuer l’eau durant le prochain hivernage’’, renseigne le porte-parole du gouvernement.