Après la mise en place du programme ‘’Changeons les règles’’ en 2017, Apiafrique, en partenariat avec d’autres entreprises, a lancé, hier, sa première application gratuite afin d’aider les jeunes adolescentes et les femmes à mieux comprendre les changements observés lors des périodes menstruelles.

Pour une première au Sénégal, une application mobile gratuite destinée au bien-être féminin et au cycle menstruel dénommée ‘’Weerwi’’ est conçue. Elle s’ajoute aux outils existants dans le programme ‘’Changeons les règles’’ que sont la page Facebook, le site Internet et le livret disponible en ligne, initié par Apiafrique en 2017.

Le lancement de ce nouveau dispositif s’est tenu hier à Dakar, occasionnant la présentation d’autres outils désormais disponibles pour les filles, tels que la chaîne YouTube en français et en wolof, une web-série réalisée par Kalista Sy et l’outil chatbot permettant aux utilisateurs de converser avec des inconnus sur des sujets jugés tabous.

En effet, selon la cofondatrice d’Apiafrique Amina Gning, les règles bien qu’étant un phénomène naturel pour les filles et les femmes, restent cependant sujettes à un grand manque d’informations fiables et accessibles. Ainsi, à travers le programme ‘’Changeons les règles’’, ''nous nous engageons à fournir aux femmes des solutions innovantes. La plateforme Weerwi, en partenariat avec It4life, IDinsight, Yux et Dit, a été conçue avec et pour les filles, afin de leur fournir toutes les informations fondamentales sur les règles, et cela de manière adaptée à leur âge et aux spécificités culturelles de notre région d’Afrique’’, confie-t-elle.

L’autre constat justificatif de cette innovation est, d’après la responsable de ce programme, Soukeyna Ouedraogo, l’étude qui a été réalisée montrant que ‘’66 % des filles n'étaient pas informées sur les premières règles au moment où elles les expérimentent’’. Elle poursuit que 84 % des jeunes filles et des femmes ne sont pas bien préparées à accueillir sereinement leurs premières règles’’. Avec à peu près 2 400 jours de règles dans la vie d’une femme (environ 5 jours par mois pendant 40 ans), Soukeyna Ouedraogo souligne que ‘’45 % des écolières manquent au moins un jour d’école dans la période de leurs règles’’.

A en croire la cofondatrice, le programme est né du constat que les filles et les femmes manquent cruellement d’informations sur les règles et le cycle menstruel en général. Ainsi, elle soutient que cela un impact négatif sur leur vie sociale ou professionnelle, leur scolarité et leur état physique. Le programme ‘’Changeons les règles’’ a, par ailleurs, été lauréat du 2e prix RFI Chalenge App et du 3e prix Orange de l’entrepreneur social en 2017. Apiafrique et IT4life ont créé, en 2020, le programme ‘’Changeons les règles’’. Il a pour mission principale de ‘’donner accès à des informations fiables, complètes et adaptées au contexte local à toutes les jeunes filles du Sénégal et de l’Afrique de l’Ouest’’, a précisé Mme Gning.

