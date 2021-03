Santé militaire

Le Sénégal compte pour la première fois un centre dédié à l’accueil des militaires invalides. Inauguré hier par le ministre des Forces armées, Ker Jaambar Yi est doté d’un plateau multifonctionnel de médecine physique, de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.

Le centre va permettre d’assurer au militaire une bonne prise en charge de la phase post-hospitalière et de convalescence en vue d’une récupération physique et psychologique optimale. Selon le ministre Sidiki Kaba, il est ‘’l’aboutissement d’une réflexion menée par le commandement en vue d’assurer une meilleure assistance au plan psychosocial et physique à nos Jaambar dont l’autonomie a été fortement réduite et, en même temps, de soulager leurs familles éprouvées par leur lourde prise en charge au quotidien.

Ce projet, qui vient combler un manque dans notre dispositif d’accompagnement de nos invalides, a fait l’objet d’une adhésion immédiate du chef de l’Etat qui, je tiens à le rappeler, a personnellement donné le nom de Ker Jaambar Yi à ce centre pour en souligner l’ancrage dans nos réalités’’. Cette initiative du chef d’Etat-major général des armées, Birame Diop, s’inscrit dans la dynamique d’indemnisation des militaires tombés en service commandé et du relèvement des pensions d’invalidité instaurée par le chef de l’Etat.

...La cérémonie a également été marquée par la fin des travaux de rénovation et de modernisation de l’hôpital militaire de Ouakam (HMO). Ainsi, le service d’accueil des urgences a été entièrement rénové de même que les bâtiments abritant les services cliniques hospitaliers. En outre, un service de bio-maintenance, une nouvelle banque de sang, et une unité de néonatologie pour abriter la crèche Bébé Jaambar ont vu le jour.

Par ailleurs, un projet d’acquisition d’une centrale autonome de production d’oxygène médicale et d’un appareil de mammographie est en cours. Et le ministre d’ajouter : ‘’La construction et la réhabilitation d’infrastructures, combinées au relèvement du plateau technique de l’hôpital, nous place sur la bonne trajectoire pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, à savoir améliorer la prise en charge médicale et le bien-être de nos Jaambar ou blessés et des familles militaires.

Nos populations civiles sont également concernées au premier chef, HMO étant partie intégrante du système sanitaire en tant qu’établissement public de santé.’’ Sidiki Kaba n’a pas manqué d’exhorter les responsables de l’hôpital à pérenniser les acquis.