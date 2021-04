Le département de Bambey s’est enrichi d’un nouveau centre de santé. Il sera implanté à Baba Garage. Cette nouvelle infrastructure vient couronner les efforts déployés par les collectivités territoriales qui ont investi d’importantes sommes d’argent, dans le cadre de la santé maternelle, néonatale et infantile, en plus de la planification familiale. Champion dans cette lutte, le maire de Ngoye a été célébré mercredi dernier.

Le département de Bambey était, jusqu’ici, l’un des rares départements du Sénégal à ne disposer que d’un seul centre de santé. Le milieu rural était jusqu’ici laissé pour compte. Depuis quelques jours, la donne a changé. En effet, le poste de santé de Baba Garage est érigé en centre de santé. L’avantage est que les populations qui habitent les arrondissements de Baba Garage et de Lambaye ne feront plus 30 kilomètres pour se faire consulter par un médecin.

‘’Je suis satisfait qu’on en soit arrivé là, aujourd’hui. Je remercie le réseau Siggil Jigeen qui a su apprécier le travail que j'ai fourni au niveau de ma commune avec le conseil municipal. En 2009, quand je faisais ma campagne électorale, j'avais promis à ma population de faire un grand effort dans la santé. En 2009, on avait un seul poste de santé. A ce jour, on en a trois, sans compter les cases de santé, et on a deux postes qui vont incessamment voir le jour. Pour les accouchements à domicile, ils sont à déplorer, mais on est en train de tout faire pour les éradiquer. Malheureusement, il y a toujours des poches de résistance. On est en milieu rural, c'est la tradition. Souvent, il y a des femmes qui ne veulent pas être consultées, qui ne veulent pas accoucher dans les centres de santé. On essaie de les sensibiliser sur le danger que cela représente pour elles et leurs bébés’’.

De plus, pour le maire, ‘’nous avons décidé, dans le cadre de ce programme, de célébrer des maires. Lorsque le programme a débuté dans la région de Diourbel, c'est la mairie de Ngoye qui a été la première à accepter d'accueillir le programme. Je dois dire au passage qu’auparavant, il y avait le programme de partenariat pour l'amélioration de la qualité du service. Dès notre arrivée, le maire de Ngoye a mis 3 millions F CFA pour appuyer notre action dans le cadre de la santé maternelle néonatale et infantile et la planification familiale.

C'était une zone rouge, car il y avait beaucoup d'accouchements à domicile’’, explique le coordonnateur régional du réseau Siggil Jigéen, Malick Ciré Sy. C’est pourquoi ils ont décidé, cette année, de célébrer Ely Fall. ‘’Nous avons pu arriver à faire baisser le nombre d’accouchements à domicile drastiquement. Nous avons pu sensibiliser le maire sur la nécessité, pour sa commune, d’avoir trois postes de santé. Les travaux de construction du poste de Gourgourène ont pris du temps, mais le maire est arrivé à finir les chantiers. En terminant ces travaux, le maire a rapproché les populations de la santé. Il est le seul maire au Sénégal qui a pu faire en sorte que son conseiller municipal mette 15 % de son budget dans la promotion de la santé. C'est le seul qui a accepté les recommandations d’Abuja qui, en 2000, demandait aux Etats et aux collectivités d’octroyer 15 % du budget à la santé. Ce sont toutes ces raisons qui ont fait qu'aujourd'hui, le réseau Siggil Jigéen, à travers son projet USAID-Neema, est venu célébrer un homme, un conseil municipal’’, a-t-il ajouté.

Venu présider la cérémonie, le sous-préfet Samba Adolphe Sidibé a exhorté le maire à poursuivre les efforts faits à l’endroit du secteur de la santé. ‘’Ngoye mérite d'avoir un centre de santé, compte tenu de sa position géographique, de la fréquentation de la route surtout l'axe Bambey - Fatick qui est accidentogène. Je pense que c'est une commune qui mérite largement d'avoir un centre de santé pour épauler celui de Bambey, mais également soulager davantage la population qui n’est plus obligée de faire des kilomètres’’.

Sur la pérennisation des actes posés par le programme USAID-Neema, en sa qualité de représentant de l’Etat, il s’est engagé pour le suivi. A noter que le projet ‘’Prestations de services intégrés et adoption de comportements sains (ISD-HB)’’, dénommé USAID-Neema, appuie les efforts déployés par le gouvernement du Sénégal pour veiller à ce que les services de santé soient améliorés de manière durable et utilisés efficacement pour réduire les taux de mortalité et de morbidité maternelles, néonatales et infantiles, et contribuer à l'émergence d'une génération libérée du sida.

Le projet, qui est arrivé à son terme, intervient dans les régions de concentration du Programme santé de l’USAID 2016-2021 que sont Diourbel, Kédougou, Kolda, Matam, Saint-Louis, Sédhiou et Tambacounda. Le projet assure la mise en œuvre du Programme PEPFAR dans les sites de Pikine, institut d’hygiène social, Mbour et Ziguinchor. Le projet ISD-HB est mis en œuvre par IntraHealth, en partenariat avec l’Alliance nationale des communautés pour la santé (ANCS), le Réseau Siggil Jigéen, ChildFund, Helen Keller International (HKI) et Johns Hopkins University/Center for Communication Programs (JHU/CCP).

Boucar Aliou Diallo