La santé est une sur-priorité au niveau de la commune de Tocky Gare où le conseil municipal a acquis un appareil échographique pour un bon suivi des grossesses des femmes et leur éviter ainsi des déplacements fréquents à Diourbel. Des financements à hauteur de 8 millions F CFA seront distribués aux femmes afin de leur permettre d’exercer des activités génératrices de revenus.

L'examen échographique joue un rôle important dans la surveillance de la grossesse, avec notamment la possibilité de détecter en temps opportun des situations pouvant être à l'origine de certaines complications engageant le pronostic vital de la mère et/ou de l'enfant. C’est tout le sens de l’acquisition d’un appareil d’échographie par la commune de Tocky Gare, située dans l’arrondissement de Ndoulo du département de Diourbel.

Le maire et l’équipe municipale viennent ainsi d’honorer un engagement pris lors de la session du dialogue communautaire organisée dans cette collectivité territoriale par le réseau Siggil Jigeen, dans le programme USAID-Neema. ‘’Nous avions demandé cette machine, avec les prestataires, lors de la session du dialogue communautaire et l’avons obtenu. Cet appareil va beaucoup nous soulager, parce que, figurez-vous, il fallait faire 10 voire 12 km pour pouvoir faire ces examens d’échographie, rappelle la responsable des femmes de la commune de Tocky Gare, Fatimata Sarr.

‘’Avec les conseillers, nous avons jugé, suivant l’avis des prestataires, utile d’acheter cet appareil d’échographie d’un coût de 5 millions F CFA. Outre ce dernier, nous allons réhabiliter les deux logements des sages-femmes d’Etat de Walalane et de Tocky Gare pour un coût de 14 millions F CFA. Le réseau Siggil Jigeen nous a permis de bien mesurer l’impact d’investir dans les domaines de la santé maternelle, néonatale et infantile. C’est un partenaire privilégié qui nous a été d’un grand apport’’, s’est félicité le maire Abdou Diagne.

Ce dernier avait pris l’engagement de réhabiliter les logements des sages-femmes, octroyer une subvention annuelle à la composante santé maternelle, néonatale et infantile. Il l’a respecté à la lettre. De plus, des unités d’osmose inverse ont été implantées dans la commune. Eu égard à tout cela, l’une des membres du Conseil d’administration du réseau Siggil Jigeen, Fatoumata Fall, se dit totalement satisfaite. ‘’Le réseau Siggil Jigéen s'était engagé pour mener le plaidoyer et il a porté ses fruits suivant les réalisations du maire. Le maire s'était engagé à mettre 200 mille F CFA sur la table. Mais aujourd’hui, il les a largement dépassés. Vu le logement des sages-femmes qui tourne autour de 14 millions de FCFA, l'échographie à 5 millions et les 9 millions pour les médicaments au niveau des deux postes’’, a-t-elle applaudi.

Cependant, il ne faudrait pas s’en tenir à cela. ‘’Notre prochaine étape est la pérennisation. Nous savons que la santé est l'un des piliers du développement. On est en train d'élaborer des projets et des programmes dans ce domaine et on tient à continuer la collaboration entre Tocky Gare et le réseau Siggil Jigéen’’, ajoute-t-elle.

Boucar Aliou Diallo