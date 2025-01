L’exploitation minière au Sénégal peine à profiter aux populations locales et à impulser un véritable développement territorial. Conscient des disparités, le président de la République a ordonné une évaluation nationale, hier en Conseil des ministres, de l’impact économique, social et environnemental du secteur. Sous la supervision du Premier ministre, cette initiative vise à renforcer la transparence, améliorer la redistribution des ressources et encadrer davantage la responsabilité sociétale des entreprises minières.

L’exploitation des ressources minières dans plusieurs localités du pays reste peu bénéfique aux populations et ne contribue pas suffisamment au développement territorial. Face à cette situation, le président de la République a instruit les ministres chargés des Mines, des Collectivités territoriales, des Finances, de l’Économie et de l’Environnement de procéder à une évaluation nationale de l’impact économique, social et environnemental du secteur. Cette mission se fera sous la supervision du Premier ministre, comme annoncé en Conseil des ministres, hier.

L’évaluation portera notamment sur le Fonds d’appui au développement des collectivités territoriales et les investissements en infrastructures sociales de base issus des prescriptions du Code minier. Le chef de l’État a insisté sur l’urgence de faire le point sur ces dispositifs afin de garantir une meilleure redistribution des retombées minières au profit des populations locales, d’après le compte rendu du Conseil des ministres.

Dans le même sillage, il a demandé au gouvernement de travailler, en concertation avec les acteurs territoriaux, à l’amélioration des relations entre les sociétés minières et les communautés locales. Parmi les mesures envisagées, figurent la protection de l’environnement, la promotion de l’emploi local et un encadrement plus rigoureux de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Dans un souci de transparence, le président a également souligné la nécessité d’évaluer l’action combinée de la Société des mines de fer du Sénégal oriental (Miferso) et de la Société des mines du Sénégal (Somisen).

Enfin, il a instruit le gouvernement de travailler à la mise en place d’un Comptoir commercial national de l’or, afin d’assurer un meilleur contrôle des ressources aurifères et de répondre aux attentes des bijoutiers sénégalais.

Face à l’approche du Ramadan et du Carême, périodes de forte consommation, le chef de l’État a insisté sur la nécessité d’assurer la stabilité des prix des produits de première nécessité (riz, sucre, huile, lait, farine, pain, etc.). Il a demandé au ministre de l’Industrie et du Commerce de lutter contre la rétention des stocks et la spéculation, tout en mobilisant les moyens nécessaires pour garantir un approvisionnement suffisant des marchés aux prix homologués.

Par ailleurs, il a appelé à une intensification de la promotion du ‘’consommer local’’, avec une implication accrue des industries alimentaires et une accélération des projets de transformation des productions nationales.

Enfin, le président a rappelé l’urgence de restructurer les systèmes d’approvisionnement en produits alimentaires et en hydrocarbures, en tenant compte du nouveau statut du Sénégal en tant que pays producteur de pétrole et de gaz.

Sur un autre registre, le président de la République a évoqué, dans sa communication hebdomadaire, la commémoration de la 145e édition de l’Appel de Seydina Limamou Laye Al Mahdi, qui se tient aujourd’hui et demain. Il a adressé ses félicitations au khalife général des layènes, Serigne Mouhamadou Makhtar Laye, ainsi qu’aux fidèles pour leur engagement en faveur de la paix et de la stabilité du pays. Il a enjoint au gouvernement d’assurer, en collaboration avec les organisateurs, le bon déroulement des festivités dans les localités concernées, notamment Yoff, Cambérène et Ngor.

Dans la même dynamique, il a insisté sur l’accompagnement du gouvernement pour une organisation optimale du Magal de Porokhane, prévu le 6 février 2025, en mettant un accent particulier sur les mesures de prévention et de sécurité routières. Le président a également exprimé sa compassion après l’accident survenu le 28 janvier 2025 sur l’axe Bambey - Khombole. Il a présenté ses condoléances aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

MAMADOU DIOP