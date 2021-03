La brigade des sapeurs-pompiers de Mbour va être plus efficace dans ses interventions, en cas d’incendie. En effet, hier, la mairie de la commune a réceptionné 5 nouvelles bouches d’incendie.

En vue de renforcer la sécurité des personnes et des biens, et de rendre plus efficace l’action des sapeurs-pompiers, le conseil municipal de Mbour a installé cinq bouches d’incendie dans la ville. Elles permettront aux sapeurs-pompiers de s’approvisionner en eau, en cas d’incendie. Placés sur des lieux stratégiques (deux au marché central, un au marché Sandica, un au marché Niéti Mbar et un autre dans le quartier de Santessou) ces aménagements d’une valeur de 15 millions vont jouer un rôle déterminant dans la sécurité des personnes et des biens.

Selon le commandant des sapeurs-pompiers du département de Mbour, c’est une demande à laquelle les autorités ont répondu rapidement afin de renforcer l’unique bouche d’incendie qui n’est d’ailleurs plus opérationnelle. ‘’On s’approvisionnait en eau à Saly avant de revenir dans la commune pour secourir, en cas d’incendie. On n’était pas dans les dispositions d’éteindre le feu à temps. Donc, si on parvient à réceptionner cinq bouches d’incendie dans la commune, on ne peut que nous en réjouir’’, a indiqué le lieutenant Khoudia Ibra Mar qui précise d’ailleurs que ces infrastructures sont installées à des points stratégiques, parce que sur les cinq, trois ont été implantées au niveau des marchés.

Donc, pense-t-elle, ‘’le choix de leur implantation a vraiment été judicieux’’.

Dans cette même dynamique, elle invite les autres communes à faire comme celle de Mbour. ‘’Si on a dix engins de secours et qu’on n’a pas assez d’hydrant, ce n’est pas efficace. On en a donc besoin, par exemple, à Thiadiaye, Sandiara, Diass, Joal, etc., pour être à l’aise quand on doit intervenir parce qu’on aura le potentiel hydraulique nécessaire pour éteindre un feu’’.

Le maire de la commune a appelé à la responsabilité des populations, pour la sauvegarde de ces aménagements. ‘’Nous confions ces équipements aux populations qui doivent y veiller, en particulier dans les marchés où il y a beaucoup de branchements et occupations irréguliers ainsi que beaucoup de restaurants qui utilisent des produits inflammables comme le gaz. Ce qui accentue les risques d’incendie. Et dans ces cas, le travail des secouristes, qui ont beaucoup de difficultés pour accéder aux lieux du sinistre, ne sera pas possible’’, a dit El Hadj Fallou Sylla.

‘’Désormais, on a six bouches d’incendie dans le département, pour faire face aux feux dans les marchés, les maisons et même les forêts’’, s’est-t-il félicité. D’ailleurs, indique l’édile de la ville, ‘’avec le préfet, nous préparons un déguerpissement de certains marchands. Nous l’avons saisi par lettre officielle. Nous avons également contacté les sapeurs-pompiers et les techniciens de l’Etat qui sont là et qui vont nous accompagner pour assainir tout le marché. Parce qu’il ne sert à rien de mettre des bouches d’incendie et qu’on ne puisse pas y accéder facilement. Donc, la première action à mener, c’est d’effectuer un déguerpissement total afin de permettre aux pompiers de pouvoir accéder aux marchés pour faire leur travail’’.

Pour y arriver, renseigne le maire, ‘’à Mbour, nous avons eu à prendre pas moins de six organisations, des GIE, pour veiller au respect des limites imposées. Mais on n’a pas eu satisfaction. Et avec les agents d’assistance à la sécurité de proximité (ASP), il y a eu de l’amélioration. Maintenant, on a laissé la latitude au préfet et aux services de sécurité de prendre les devants. On compte mettre en place des garde-fous pour que les gens ne reviennent pas’’.